فيفا يوقف روبياليس بطل قبلة المونديال 3 سنوات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإثنين إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات، على خلفية تقبيل لاعبة منتخب بلاده جيني هيرموسو خلال الاحتفال بإحراز كأس العالم للسيدات في آب/أغسطس الماضي.

وجاء في بيان لـ”فيفا” “قررت اللجنة التأديبية للفيفا منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات، بعد أن وجدت أنه تصرف بشكل ينتهك المادة 13 من القانون التأديبي لفيفا”.

وأضاف “أبلغت اللجنة التأديبية روبياليس اليوم بتفاصيل هذا القرار. وبموجب الأحكام ذات الصلة في القانون التأديبي، فإن أمام روبياليس عشرة أيام ليتقدم بطلب للحصول على قرار معلَّل (…) مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف” أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي.

“قبلة بالتراضي”

وقدّم روبياليس (46 عاما) استقالته في أيلول/سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أسابيع من فضيحة تقبيل هيرموسو على شفتيها رغماً عنها، إثر فوز إسبانيا على إنكلترا في سيدني في 20 آب/أغسطس، رغم أنّه صرّح في ما بعد أنها حصلت “بالتراضي”.

وواجه انتقادات واسعة واتُهم بـ”الاعتداء الجنسي” من قبل محكمة إسبانية، وتم منعه من الاقتراب من اللاعبة لمسافة 200 متر.

وكان “فيفا” أوقف روبياليس في 26 آب/أغسطس عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوماً وفتح تحقيقاً بحقه.

وأثار رئيس الاتحاد الإسباني غضباً عالمياً عندما قبل لاعبة خط الوسط خلال حفل التتويج بعد المباراة النهائية في سيدني في 20 آب/أغسطس.