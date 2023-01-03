فيفا يطالب دول العالم باطلاق اسم بيليه على أحد ملاعبها

سيطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من جميع دول العالم تسمية ملعب باسم الأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، كما أعلن رئيسه جاني إنفانتينو الذي جاء إلى البرازيل لحضور جنازة النجم الذي توفي الخميس عن 82 عاماً.

وقد وصل إنفانتينو إلى مدينة سانتوس في البرازيل للقيام بواجب التعزية في اللاعب الذي يعد على نطاق واسع الأعظم على الإطلاق في تاريخ اللعبة.

وقال إنفانتينو للصحفيين في ملعب فيلا بلميرو الذي كان مسرحاً للاعب الذي يطلق عليه لقب “الملك” في تفجير موهبته لأول مرة أمام العالم: “سنطلب من كل دولة في العالم تسمية أحد ملاعبها لكرة القدم باسم بيليه”.

وكان إنفانتينو من بين أول من ألقوا التحية أمام النعش المفتوح لبيليه والذي عُرض في منتصف ملعب فيلا بلميرو، إلى جانب رؤساء اتحادات كرة القدم في أمريكا الجنوبية، والاتحاد البرازيلي للعبة.

وأضاف إنفانتينو: “نحن هنا بحزن شديد، بيليه أبدي. إنه رمز عالمي لكرة القدم”.

وكان “فيفا” قد رفع أعلام دول العالم الجمعة، خارج مقره الرئيسي في زوريخ تكريماً لبيليه علماً بأن الاتحاد الدولي كان اختار بيليه أعظم لاعب في القرن العشرين.