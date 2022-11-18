فيفا: حظر بيع المشروبات الكحولية في محيط ملاعب كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة، حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط وداخل ملاعب بطولة كأس العالم التي تنطلق الأحد، وذلك بعد “مناقشات” مع الدولة المضيفة “قطر”.

وأصدر فيفا بياناً لم يتطرق فيه إلى السبب وراء هذا القرار المفاجئ، لافتاً إلى أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصوراً فقط بمناطق المشجعين مع “إزالة مراكز بيع الجعة (البيرة) من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر”.

وأضاف البيان:

“إثر مناقشات جرت بين السلطات في الدولة المستضيفة وفيفا، تم اتخاذ قرار بتركز بيع المشروبات الكحولية داخل مهرجان المشجعين وغيرها من الفضاءات المخصصة للجماهير والمَرافق التي تملك الترخيص بذلك”.

وتابع:

“ستستمر الدولة المستضيفة وفيفا بالعمل لضمان أن تكون الإستادات والمناطق المتاخمة لها بمثابة فضاءات توفر المتعة وتتسم باحترام كافة الجماهير وتوفر تجربة سارة للجميع”.

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وتتوقع قطر حضور أكثر من مليون مشجع إلى البلاد خلال المونديال على مدار البطولة التي تستمر لـ29 يوماً. ويرتبط فيفا بعقد رعاية طويل الأمد مع شركة “بادوايزر” العملاقة المنتجة للجعة المملوكة من قبل “AB InBev”.

ولفت بيان الفيفا إلى أن “منظمي البطولة يعربون عن تقديرهم لتفهم شركة AB InBev ودعمها المستمر لالتزامنا المشترك من أجل خدمة الجميع خلال كأس العالم 2022 في قطر”.

وشهد الأسبوع الماضي نقل عشرات الأكشاك التي تحمل علامة بدويايزر إلى مواقع بعيدة عن الملاعب الثمانية لكأس العالم، وعن المكان الذي ستمر فيه معظم الحشود التي ستحضر المباريات.