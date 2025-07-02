فيغما التي تثير ذعر أدوبي بصدد طرح عام أولي قد يكون الأكبر في نيويورك

قدمت شركة “فيغما-Figma ” المتخصصة في برامج التصميم التي تنافس أدوبي طلبًا لطرح عام أولي قد يكون من بين الأكبر هذا العام. وكشفت الشركة، التي مقرها في سان فرانسيسكو، في نشرة الاكتتاب التي قدمتها يوم الثلاثاء، عن تحقيق نمو في الإيرادات وصافي الدخل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس. ومن المتوقع أن تُعلن عن تفاصيل الطرح لاحقًا بحسب بلومبرغ. كانت “فيغما” قد أعلنت في أبريل عن تقديم طلب سري للطرح العام الأولي. وتطور الشركة برمجيات لتصميم التطبيقات والعمل الجماعي، وكانت قد وافقت في 2022 على استحواذ شركة “أدوبي” عليها مقابل 20 مليار دولار، لكن الصفقة أُلغيت بعد أكثر من عام من التدقيق. وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن قيمة “فيغما” وصلت إلى 12.5 مليار دولار بعد استثمار من مجموعة تضم “كوتو مانجمنت” و”ألكيون كابيتال مانجمنت” و”جنرال كاتاليست بارتنرز”. يقود الطرح كل من “مورغان ستانلي” و”غولدمان ساكس” و”ألن آند كو” و”جيه بي مورغان تشيس”، وتخطط الشركة لتداول أسهمها في بورصة نيويورك تحت الرمز “FIG”. تعدّ فيغما منافسًا قويًا لشركة أدوبي خاصةفي تصميم واجهات المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX). وقد برزت كلاعب رئيسي في سوق برامج التصميم، خاصةً في مواجهة برامج أدوبي مثل Adobe XD.

الموقع والمنافسة في السوق

تأسست فيغما عام 2012، واستحوذت على حصة كبيرة من سوق تصميم واجهات المستخدم، حيث أفادت التقارير أنها استحوذت على 77% من السوق في عام 2021. وقد جعلها هذا النمو المنافس الرئيسي لـ Adobe XD، بفضل ميزات العمل التعاوني وواجهة سهلة في الاستخدام وابتكارات كسبت ود المستخدمين.

الاختلافات الرئيسية

ميزات التعاون: من أبرز ميزات فيغما قدرات التعاون الفوري، مما يسمح لعدة مستخدمين بالعمل على تصميم واحد في وقت واحد. وقد جعلت هذا الجانب شائعًا بشكل خاص بين فرق التصميم والعاملين عن بُعد. في المقابل، على الرغم من أن Adobe XD قد أدخل ميزات تعاونية، إلا أنها ليست قوية مثل تلك التي تقدمها فيغما. هيكل التسعير: تقدم فيغما فئة مجانية متاحة للأفراد والفرق الصغيرة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعاملين المستقلين والشركات الناشئة. ومع ذلك، يتوفر Adobe XD بشكل أساسي من خلال نموذج اشتراك كجزء من Adobe Creative Cloud، مما قد يشكل عائقًا لبعض المستخدمين. قاعدة المستخدمين: تشمل قاعدة مستخدمي فيغما عددًا كبيرًا من غير المصممين، وهو ما يتناقض مع تركيز أدوبي التقليدي على المصممين المحترفين. وقد ساهم هذا الجذب الأوسع في التبني السريع لـ فيغما في مختلف القطاعات.

التطورات الأخيرة

في أواخر عام 2023، حاولت أدوبي الاستحواذ على فيغما مقابل 20 مليار دولار، ولكن تم إلغاء الصفقة في النهاية بسبب المخاوف التنظيمية وقضايا المنافسة. وقد أبرزت هذه الخطوة مكانة فيغما القوية في السوق والاعتراف بقيمتها كمنافس لعروض أدوبي.

باختصار، يعد فيغما منافسًا مباشرًا لشركة أدوبي، وخاصةً في مجال تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم، وقد أثبت نفسه كخيار مفضل للعديد من المصممين نظرًا لميزاته التعاونية، وأسعاره، وتصميمه سهل الاستخدام.