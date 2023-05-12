فيسبوك يرسل بالخطأ طلبات صداقة ويتسبب بإرباك مئات المشتركين

تتوالى أنباء عن مشاكل في فيسبوك مع تلقي بعض المشتركين طلبات صداقة لم يرسلها آخرون بل بمجرد قيامهم بمعاينة بعض الحسابات.
ونشرت المشكلة على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي خلل في تطبيق فيسبوك حيث يتسبب الاطلاع على حساب أي شخص آخر إرسال التطبيق طلبات صداقة بشكل تلقائى إلى الأشخاص دون معرفة المشتركين.
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محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...
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