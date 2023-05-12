سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

فيسبوك يرسل بالخطأ طلبات صداقة ويتسبب بإرباك مئات المشتركين

سامر باطر by سامر باطر

تتوالى أنباء عن مشاكل في فيسبوك مع تلقي بعض المشتركين طلبات صداقة لم يرسلها آخرون بل بمجرد قيامهم بمعاينة بعض الحسابات.

ونشرت المشكلة على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي خلل في تطبيق فيسبوك حيث يتسبب الاطلاع على حساب أي شخص آخر إرسال التطبيق طلبات صداقة بشكل تلقائى إلى الأشخاص دون معرفة المشتركين.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...