فيسبوك يرسل بالخطأ طلبات صداقة ويتسبب بإرباك مئات المشتركين

تتوالى أنباء عن مشاكل في فيسبوك مع تلقي بعض المشتركين طلبات صداقة لم يرسلها آخرون بل بمجرد قيامهم بمعاينة بعض الحسابات.

ونشرت المشكلة على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي خلل في تطبيق فيسبوك حيث يتسبب الاطلاع على حساب أي شخص آخر إرسال التطبيق طلبات صداقة بشكل تلقائى إلى الأشخاص دون معرفة المشتركين.

<<Facebook Issue Now>>



There are some FB users experiencing this issue/problem—the moment you stalk/visit someone's account, FB will automatically add that acc/profile without your knowledge. So if you have it, check it now! — xielle sim (@shxlluvsjae) May 12, 2023