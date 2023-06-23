فادي طنّوس by فادي طنّوس

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فيسبوك مطالب بدفع 181 مليون دولار بدل اتعاب قانونية

فادي طنّوس by فادي طنّوس
فيسبوك

طلب محاميان يمثلان المدعين منقاض اتحادي بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية أن يحكم لهما بأتعاب قانونية قيمتها أكثر من 181 مليون دولار كجزء من تسوية تتعلق بخصوصية البيانات بقيمة 725 مليون دولار مع “ميتا بلاتفورمز“، الشركة الأم لموقع فيسبوك، لحل قضية مشاركة معلومات المستخدمين مع الغير.

وقال المحاميان الكبيران من مكتبي (كيلر رورباك) و(بلايكمار فونتي آند أولد) للمحاماة، في طلب تقدما به إن الأتعاب ستمثل 25 بالمئة من أموال التسوية وهي نسبة “ضمن النطاق المحكوم به في قضايا لها نفس الحجم تقريبا”.

وذكر المحاميان ديريك لوزر من مكتب كيلر رورباك وليزلي ويفر من مكتب بلايكمار فونتي آند أولد في الوثيقة أن التسوية البالغة قيمتها 725 مليون دولار هي أضخم تعويض يتعلق بخصوصية البيانات في التاريخ وأكبر تسوية خاصة يوافق فيسبوك عليها.

وأضاف المحاميان أن العمل بالقضية استغرق أكثر من 149 ألف ساعة على مدى 5 أعوام تقريبا.

وقالا في رسالة بالبريد الإلكتروني: “تعكس عريضة أتعابنا الجهد الذي تطلبته هذه القضية من فرقنا ومن المدعين المذكورة أسماؤهم”.

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