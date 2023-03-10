فيسبوك متهمة بتجنيد عالم كمبيوتر لسرقة برمجيات من شركة نيورال ماجيك

خسرت “ميتا بلاتفورمز” (فيسبوك سابقاً) محاولة لإنهاء دعوى قضائية في محكمة اتحادية في بوسطن تدعي أنها سرقت معلومات سرية من شركة “نيورال ماجيك إنك” الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تجنيد عالم كمبيوتر في الشركة.

وقالت الدعوى القضائية إن “ميتا” استأجرت عالم الكمبيوتر في “نيورال ماجيك”، ألكسندر زلاتسكي ، الذي أعطى عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الخوارزميات التي تشكل “قلب” تكنولوجيا “نيورال ماجيك”.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، دينيس كاسبر، إنه سيتعين على “ميتا” أن تواجه محاكمة بشأن اتهامات بأنها سرقت خوارزميات “الاختراق” الخاصة بشركة “نيورال ماجيك إنك” والتي تمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من معالجة المعلومات بسرعة أكبر.

وسمحت المحكمة أيضاً الإدلاء بشهادة خبير قال إن “ميتا” تدين لشركة “نيورال ماجيك إنك” بما يصل إلى 766 مليون دولار من التعويضات.

ولم يستجب ممثلو “ميتا” و”نيورال ماجيك” على الفور لطلبات التعليق على القرار. ومن المقرر حاليا أن تبدأ المحاكمة في أيلول / سبتمبر المقبل.

وقد رفعت شركة “نيورال ماجيك” دعوى قضائية ضد “ميتا” ، التي كانت تُعرف آنذاك باسم “فيسبوك”، في عام 2020 بتهمة سرقتها خوارزميات تمكن أجهزة الكمبيوتر الأبسط من إجراء حسابات رياضية معقدة بشكل أكثر كفاءة وتسمح لعلماء الأبحاث باستخدام مجموعات بيانات أكبر.

وتأسست شركة “نيورال ماجيك” في سومرفيل بولاية ماساتشوستس على يد اثنين من الباحثين السابقين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ومن بين مستثمريها شركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، وفي إم وير وكومكاست وفيريزون، وفقاً لموقعها على الإنترنت.