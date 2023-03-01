يعد السعوديون أقل مستخدمي فيسبوك في العالم على الرغم من أنه أكثر وسائل التواصل الاجتماعي شهرة واستخداماً من حيث العدد في العالم.

وأكد تقرير حديث لقناة “الإخبارية” السعودية أن خدمة واتساب للتراسل الفوري هي أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداماً في المملكة العربية السعودية والفيسبوك الأقل استخداماً، دون أن يوضح أسباب عزوف السعوديين عن أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في الوقت الذي يعد فيه السعوديين أكثر شعوب العالم نشاطاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن “المنصة الأكثر استخداماً في السعودية هي منصة الوتساب بمعدل 29.5 مليون مستخدم ويشكلون 82 بالمئة من إجمالي عدد سكان المملكة. أما ثاني أكثر منصة استخداماً هي منصة اليوتيوب بمعدل 29 مليون مستخدم 60 بالمئة من الذكور و40 بالمئة من الإناث”.

فيديو | يقضي الأفراد 3 ساعات و24 دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي..

والمنصة الأكثر استخداما في السعودية هي الواتس آب #تدري#الإخبارية2 pic.twitter.com/A5Z7Yx7tNl — الإخبارية 2 (@ekhbariya2) February 28, 2023

ويتذيل الفيسبوك المنصات في السعودية بنحو 11 مليون على الرغم ولكن عالمياً الفيسبوك هو الأكثر استخداماً بنحو ثلاثة مليارات مستخدم.

ويقضي الفرد الواحد على مواقع التواصل الاجتماعي، يومياً، ثلاث ساعات و24 دقيقة ومتوسط أعمار مستخدمي الإنترنت في السعودية بين 16 و64 سنة.

ووفقاً للتقرير الرقمي 2022 عن السعودية، بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة 29.30 مليون في يناير/كانون الثاني 2022 – أي ما يعادل 82.3 بالمئة من إجمالي عدد السكان، وأن 27.66 مليون مستخدم يتصلون بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال هواتفهم المحمولة.

ويبلغ متوسط عدد حسابات التواصل الاجتماعي لكل مستخدم للإنترنت في السعودية 10:4 بالإضافة لذلك.

لماذا هجر السعوديون الفيسبوك؟

يعزف معظم السعوديين على موقع فيسبوك، على الرغم من أنه كان نجم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة قبل العام 2010 أي قبول ظهور منصات تواصل اجتماعي جديدة ومنافسة له تمكنت من إزاحته لدى السعوديين وعموم سكان منطقة الخليج العربية.

ويقول محرر أريبيان بزنس للشأن السعودي إن الفرد السعودي وعموم سكان الخليج العربي يتميزون بخصوصية معينة أهمها على الإطلاق هي رغبته بعدم معرفة شخصيته الحقيقية في قنوات التواصل الاجتماعي.

وكتب المهندس بندر الروقي؛ بكالوريس في هندسة البرمجيات وبرمجة الكمبيوتر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، في موقع كورا (Quora)، “بحكم تخصصي في هندسة البرمجيات، أحياناً كثيرة يتوجب علينا فهم العميل المحتمل في السعودية الخصوصية هي الاهم في التطبيقات. الشعب السعودي لا يحب أن يكون بمعرف صريح في قنوات التواصل الاجتماعي ونلاحظ هذا الشيء موجود في كل الدول الخليجية أيضاً. الأغلب من الشباب السعودي لا يضع اسمه حتى في الواتس آب أو تويتر أو على أي تطبيق غالباً ما يفضل ان يكون مجهولاً”.

في حين كتب المهندس ناصر الشديد، في ذات الموقع، “كان الفيسبوك شائعاً في السعودية ولا يكاد مواطن لا يملك حساباً.. ولكن ترك السعوديون الفيسبوك بسبب ظهور البلاك بيري لوجود خاصية المحادثة الفورية (الشات). ولكون البلاكبيري لا يمنحك حساب محادثة الا بشراء الجهاز حيث أن رقم الحساب من ضمن الهاردوير الخاص بجهاز البلاك بيري لذا اتجه غير القادرين على شراء الجهاز للواتس آب ولحق بهم أصحاب البلاك بيري. أدرك الفيسبوك هذه المشكلة فأسرع بعمل الماسنجر ولكن لكونه تأخر كثيراً، لذلك صلح غلطته بشراء الواتس آب”.