سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

فيزا ومنشآت، اتفاق في “بيبان 2023” لتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي لتواكب رؤية السعودية 2030

سامر باطر by سامر باطر

وقعت شركة “فيزا”، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، (مسجلة في بورصة نيويورك بالرمز (V، اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل، وتمكين تبني القدرات الرقمية على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية.

  وقع مذكرة التفاهم علي بيلون، المدير العام لشركة “فيزا” في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان، ونائب المحافظ لقطاع ريادة الأعمال سعود السبهان في “منشآت”، خلال ملتقى “بيبان 2023” في الرياض، أكبر مؤتمر للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.  

وقال علي بيلون، المدير العام لشركة “فيزا” في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان: “انطلاقاً من كوننا شركة تتيح المدفوعات الرقمية للشركات الصغيرة على مستوى العالم، يسر فيزا أن تتعاون مع منشآت لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، لتزويدها بالمهارات والموارد التي تحتاج إليها لتحقيق النمو والازدهار في عالم رقمي دائم التغير. وتشير أبحاثنا إلى أنه رغم استمرار التزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية بتسريع تحولها الرقمي، إلا أنها تحتاج إلى دعم إضافي لتعزيز قدراتها الرقمية. وسنعمل على معالجة هذا الأمر من خلال شراكتنا في إطار جهودنا للمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل بما يواكب رؤية المملكة 2030 “.  

وقال الأستاذ محمد العمرو، المدير العام لتخطيط ريادة الأعمال في “منشآت”: “سعداء بالانطلاق في هذه المسيرة المهمة للاقتصاد السعودي بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية. ونهدف من خلال رؤيتنا المشتركة وتبادل المعارف وأفضل الممارسات والموارد، إلى تعزيز ودفع جهود التحول الرقمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنويع  قنوات الاقتصاد  المحلي، ولا شك أنه إنجاز سيساهم في  إرساء معايير جديدة لتسريع وتيرة الإنتاج الاقتصادي مدفوعاً باعتماد واسع الانتشار للقدرات الرقمية”.  

وبما يمهد السبيل لتعاون طويل الأمد، ستعمل مذكرة التفاهم بين “فيزا” و”منشآت” على تطوير وتنفيذ برامج مشتركة لتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الثقافة الرقمية مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...