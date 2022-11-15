فيزا تمنح مشجعي كرة القدم الفرصة لامتلاك قطعة من إرث الفيفا

كشفت “فيزا” (VISA) و Crypto.com النقاب عن “Visa Masters of Movement” وهي أول تجربة مختلطة تتميز بمزاد للرموز غير القابلة للاستبدال، لتسبق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر وكأس العالم للسيدات.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، ستنطلق فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث سيتاح للمشجعين الفرصة التجربة بشكل كامل في الملعب التفاعلي في مهرجان الفيفا للمشجعين في الدوحة، ما سيتيح للمشجعين إبداع فنهم الرقمي الخاص والمستوحى من حركاتهم المميزة.

وسيحظى المشجعون المؤهلون بخيار تحويل هذا الفن الرقمي إلى رموز غير قابلة للاستبدال خاصة بهم بالشراكة مع Crypto.com، الراعي الرسمي لمنصة تداول العملات المشفرة في البطولة العالمية.

وبهذه المناسبة، قالت سعيدة جعفر، المدير الإقليمي للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات “فيزا” في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: “تُعد Visa Masters of Movement بمنزلة تجربة ممتعة لتحويل أجمل حركات الأهداف وصياغتها على شكل فنٍ رقمي. وما نود إيصاله من هذه الفكرة، هو أن شبكة Visa تتيح حركة مرنة وسلسة للأموال عبر جميع أنحاء العالم، بشكل يشبه تماماً حركة أشهر لاعبي كرة القدم على أرض الملعب. ومع احتفال العالم ببطولة كأس العالم”.

ويجمع المزاد بين خمسة أعمال فنية فريدة مستوحاة من أبرز أهداف كأس العالم وكأس العالم للسيدات التي أحرزها لاعبو كرة قدم أسطوريون مثل: جاريد بورجيتي، وتيم كاهيل، وكارلي لويد، ومايكل أوين، وماكسي رودريغيز، وتمت صياغتها على شكل رموز غير قابلة للاستبدال. وقد تم تصميم العمل الفني الرقمي باستخدام خوارزمية XK Studios الحائزة على الجوائز، والتي حولت حركات اللاعبين الأسطورية إلى أعمال فنية ديناميكية.

بدوره، قال أكشاي تشوبرا نائب الرئيس ومدير قسم الابتكار والتصميم في “فيزا” لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق المتوسط وأفريقيا: “أصبحت اليوم الرموز غير القابلة للاستبدال محور الحديث في مجال المدفوعات على مستوى العالم، إذ وفّرت دفعة قوية وجديدة لاقتصاد صناع المحتوى، لا سيما في مجالات الفن والرياضة. وبصفتنا المنطقة التي أصدرت أول رموز غير قابلة للاستبدال من “فيزا” على مستوى العالم، يسرّنا إطلاق مزاد الرموز غير القابلة للاستبدال Masters of Movement من Visa في مركز الابتكار ضمن منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق المتوسط وأفريقيا التابع لشركتنا، كما أننا فخورون بمشاركة هذه التجربة المذهلة مع جميع عملائنا في كل مكان”.

وستمنح “فيزا” جميع عائدات المزاد لصالح (Street Child United)، وهي مؤسسة خيرية تأسست في المملكة المتحدة وتعمل فيها، وتتمثل مهمتها في حماية أطفال الشارع المهمشون على مستوى العالم.

من جانبه قال ستيوارت إستيد، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Cypto.com: “من دواعي سرورنا أن نتشارك مع “فيزا” لنتيح للمشجعين أسلوباً جديداً وفريداً من نوعه للاستمتاع ببطولة كأس العالم، ونساهم في الوقت ذاته بتقديم الدعم المؤسسة الخيرية. نودّ التعبير عن مدى فخرنا بالتعاون مع هذه العلامات التجارية الرائدة في مجالات تخصّصها ومع أساطير لعبة كرة القدم من حول العالم لنسلّط الضوء على عالم الساحرة المستديرة من خلال الفن”.

هذا وتتيح تجربة Masters of Movement من “فيزا” أمام المشجعين فرصة التعرف على الأساليب الجديدة التي توفرها “فيزا” بهدف دعم حركة الأموال في جميع أنحاء العالم، بما فيها التقنيات الناشئة، مثل تقنيات التشفير والحلول الرقمية الأخرى التي توفر لعدد أكبر من الأشخاص إمكانية الوصول إلى مجالات وأسواق الاقتصاد العالمي.