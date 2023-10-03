فيزا ترصد 100 مليون دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي

كشفت شركة “فيزا” عن خطة لاستثمار 100 مليون دولار في شركات تركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقاً لما نشرته وكالة “بلومبرغ” الثلاثاء.

وأوضحت الشركة، التي تصف نفسها باسم رائدة استخدام الذكاء الاصطناعي في المدفوعات العالمية منذ 1993، في بيان لها أنها تستهدف المشروعات القادرة على تشكيل طريقة إدارة التجارة مستقبلاً.

وقال ديفيد رولف، رئيس شركة “فيزا فينتشرز” (Visa Ventures) ذراع الاستثمار التابعة لـ”فيزا”: “في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على أن يكون أحد أكثر التقنيات الثورية في عصرنا، نحن متحمسون لزيادة تركيزنا على الاستثمار في بعض الشركات الناشئة المدعومة من المشروعات ألأكثر ابتكاراً وثورية عبر مجالات الذكاء الاصطناعي والتجارة والمدفوعات”.

وتعد”فيزا” -التي تبلغ قيمتها السوقية 483 مليار دولار- من بين العمالقة الماليين الأميركيين الذين يسارعون لتسخير أجيال جديدة من الذكاء الاصطناعي داخل أعمالهم مع إحراز تقدم مبكر مع رواد الأعمال.

وأثارت قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على استخدام مجموعات بيانات كبيرة لاكتساب مهارات جديدة سريعاً الحماس إزاء قدرتها على المساعدة في كافة أنواع العمل الذي يقوم به العنصر البشري في الوقت الراهن. لكن المنظومات الجديدة ستضغط أيضاً على شركات القطاع القائمة للتكيف بسرعة.

ذكر جاك فورستل، كبير مسؤولي المنتجات والاستراتيجيات في “فيزا” في بيان: “لن تعيد هذه التكنولوجيا تشكيل طريقة عيشنا وعملنا قريباً فحسب، بل ستغير مشهد التجارة بشكل ملموس وبطرق ما نزال نحتاج إلى فهمها”.