فيروس يوم القيامة: مصر تطالب مواطنيها بالتطعيم.. والصحة العالمية قلقة من الصين

نفى مصدر بوزارة الصحة المصرية ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر، لافتاً إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر ولا داعي للقلق.

جاء ذلك ردا على ما أثير حول ظهور متحور “يوم القيامة” الجديد بمصر، الذي قال المصدر إنه يهاجم الجهاز التنفسي بشكل أقل من غيره، لكن لديه قدرة على الانتشار بشكل كبير، وفقا للمعلومات التي وردت من الصين والمواقع الرسمية.

وأكد المصدر، وفقا لما نقله عنه موقع “العربية”، أن المتحورات الجديدة لكورونا، ليست بالخطورة الشديدة، قياسا بما كان في بداية الجائحة.

وتحدث المصدر عن أعراض متحور “يوم القيامة”، وقال، وفقا لما لديه من معلومات، إنها تشبه أعراض فيروس كورونا والمتحورات التي تطورت منه فيما بعد، وتتمثل في:

ارتفاع درجة الحرارة

ضيق في التنفس

صعوبة في الحركة

إحساس بالتعب والإرهاق

ظهور طفح جلدي في بعض الحالات

وناشد المصدر المواطنين، بأهمية الحصول على لقاحات كورونا، لاسيما الجرعة التنشيطية، لدورها في تعزيز الجهاز المناعي للجسم لمواجهة الفيروس ومتحوراته المختلفة، مشيرا إلى أهمية الحصول على الجرعة الكاملة سواء الأولى أو الثانية وكل من مر على تطعيمه أكثر من 6 أشهر، عليه التوجه إلى مراكز تطعيم لقاح كورونا والحصول على الجرعة.

كما طمأن المصدر المواطنين بشأن وفرة اللقاحات في مصر، مشيرا إلى تجاوز تطعيم المستهدفين من التطعيم أكثر من 73%؜ لجميع الفئات المستهدفة، و43%؜ من الجرعة الكاملة.

فيما نشرت صحيفة الأهرام المصرية، شبه الرسمية، تقريرا مطولا للتحذير من المتحور الجديد لكورونا، وذكرت أنه أصاب 37 مليون شخص في يوم واحد بالصين، وهو أكبر ارتفاع لعدد الإصابات في يوم واحد.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن المتحور الجديد الذي يتفشى في الصين، إذ قالت إن المتحور المنتشر حاليا في الصين يتبع متحورات أوميكرون، و”عدم مشاركة الصين أعداد إصابات كورونا الجديدة هو ما يثير قلقنا في الوقت الحالي”.