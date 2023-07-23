فيروس يضرب اللاعبين ويثير الذعر في برشلونة والغاء الودية مع يوفنتوس

أعلن نادي برشلونة، إلغاء المباراة الودية المقررة ضد يوفنتوس، استعدادا للموسم الجديد، وقال برشلونة في بيان، عبر حسابه على تويتر، إن عددا كبيرا من لاعبيه تعرض للإصابة بفيروس، ولن يخوضوا المباراة.

وأضاف: “أبلغ نادي برشلونة نظيره يوفنتوس، بأنه لن يخوض المباراة التي كانت مقررة اليوم على ملعب ليفي”.

وتابع: “يعاني عدد كبير من لاعبي برشلونة بالتهاب في المعدة والأمعاء”.

وسافر برشلونة في جولة تحضيرية معتادة إلى الولايات المتحدة، استعدادا للموسم الجديد.

وكان برشلونة قد حقق بطولتي السوبر والليجا في الموسم الماضي، ويستعد للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

? FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023