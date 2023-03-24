فيروس يجتاح منتخب هولندا قبل القمة النارية مع فرنسا اليوم

عادت عجلة المنتخبات الوطنية للدوران مع انطلاق تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، بعد ثلاثة أشهر من الفوز الدرامي للأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022 على فرنسا.

وفيما ضمنت ألمانيا المضيفة خوض النهائيات المقررة على أرضها بين 14 حزيران / يونيو و14 تموز / أيلول 2024، يخوض 53 منتخباً تصفيات تستمر حتى آذار / مارس المقبل.

وفي مباراته الأولى كقائد لمنتخب فرنسا بدلاً من الحارس المعتزل هوغو لوريس، يحمل كيليان مبابي (24 عاماً) آمال فرنسا التي تستقبل هولندا في مباراة نارية الجمعة ضمن مجموعة ثانية تضم إيرلندا واليونان وجبل طارق.

وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان عن هداف مونديال قطر وصاحب ثلاثية في المباراة النهائية “يلبي كيليان كل المتطلبات ليتحمّل مسؤولية إضافية”.

وسيكون مايك مينيان (ميلان الإيطالي) الحارس الأساسي، واستُدعي لاعب الوسط كيفرين تورام للمرة الأولى، ليتواجد نجل اللاعب الدولي السابق ليليان، بجانب شقيقه المهاجم ماركوس.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أن خمسة لاعبين تركوا الحصة التدريبية عشية المباراة الأولى للمنتخب في تصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة اليوم الجمعة ضد مضيفته فرنسا في باريس بسبب إصابتهم بفيروس.

وسيضطر المنتخب “البرتقالي” الذي تعرض لصفعة هذا الأسبوع بانسحاب لاعب وسط برشلونة الإسباني فرنكي دي يونغ ومهاجم أياكس أمستردام ستيفن بيرخفين بسبب الإصابة، إلى الاستغناء عن خدمات مهاجم ليفربول الإنكليزي كودي خاكبو ومدافعي بايرن ميونيخ الألماني ماتيس دي ليخت ونيوكاسل الإنكليزي سفين بوتمان وحارس مرمى أندرلخت البلجيكي بارت فيربروغن.

كما سيغيب لاعب أيندهوفن جوي فيرمان القادم لتعويض غياب دي يونغ الذي يعاني من آلام في الفخذ.

وقال الاتحاد الهولندي للعبة في بيان إن اللاعبين الخمسة: “غادروا المعسكر التدريبي للمنتخب الهولندي صباح اليوم وهم يعانون من عدوى فيروسية”.

وأوضح البيان أن المدرب رونالد كومان، خليفة لويس فان غال: “وجّه الدعوة إلى ثلاثة لاعبين لتعويض الغيابات ويتعلق الأمر براين خرافنبرخ (بايرن ميونيخ)، كييل شيربن (فيتيس) وستيفان دي فري (إنتر الإيطالي)”.

وتابع أن تشكيلة هولندا ستضم 23 لاعباً بدلا من 25 لاعباً، مشيراً إلى أنه: “بعد المباراة ضد فرنسا، ستتم مراجعة تشكيلة المنتخب” المدعو إلى مواجهة جبل طارق الاثنين المقبل في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا اليونان وإيرلندا.