فيرمينو سيرحل عن ليفربول

قالت شبكة “سكاي سبورتس“، إن البرازيلي روبرتو فيرمينو سيرحل عن صفوف فريق ليفربول الإنكليزي مع انتهاء الموسم الجاري.

ووفقا للشبكة، فإن فيرمينو اجتمع بالمدير الفني لليفربول يورغن كلوب وأخبره بقرار الرحيل، وهو ما تفهمه المدرب.

ولفتت “سكاي سبورتس” إلى أن فيرمينو لن يجدد عقده مع ليفربول، وسيرحل بشكل مجاني الصيف المقبل.

وقضى نجم السامبا 8 مواسم مع ليفربول، حقق فيها جميع الألقاب الممكنة محليا وقاريا، ويعتبر من اللاعبين ذوي الشعبية الكبيرة بين جماهير “الريدز”.

وكان لاعب اخر ودع ليفربول الصيف الماضي هو السنغالي ساديو ماني، والذي شكل مع البرازيلي والمصري محمد صلاح ثلاثيا “مرعبا” في خط الهجوم.

ويحتل ليفربول المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز حاليا برصيد 39 نقطة بفارق 21 نقطة عن أرسنال المتصدر بـ60 نقطة.

ويخوض الريدز مباراته المقبلة في الدوري المحلي الأحد حيث يستضيف مانشستر يونايتد الفائز بكأس الرابطة الأسبوع الماضي.