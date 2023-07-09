فيرستابن يواصل هيمنته على سباقات الفورمولا 1

واصل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول سيطرته على بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، بتحقيقه فوزه السادس توالياً والثامن هذا الموسم من أصل عشرة سباقات بعد انهائه جائزة بريطانيا الكبرى الأحد على حلبة سيلفرستون، في المركز الأول الذي انطلق منه.

وبفوزه الأول في مسيرته على حلبة سيلفرستون والذي تحقق أمام البريطانيين لاندو نوريس (ماكلارين) ولويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات (مرسيدس) توالياً، واصل فيرستابن تحليقه هذا الموسم وخطا خطوة إضافية نحو الفوز باللقب العالمي للمرة الثالثة توالياً، بعدما ابتعد في صدارة الترتيب عن زميله المكسيكي سيرجيو بيريز الذي حل سادساً بعدما كان الخامس عشر على خط الانطلاق.

ويتصدر فيرستابن بطولة العالم للفورمولا 1 بـ 255 نقطة بفارق 99 نقطة عن زميله بيريز (156 نقطة) و بفارق 118 نقطة عن فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن (137 نقطة).

قدم لاندو نوريس انطلاقة ممتازة على متن مكلارين ليخطف الصدارة من ماكس فيرستابن الذي تراجع للمركز الثاني، بينما اقترب زميله أوسكار بياستري من فيرستابن.

جورج راسل تقدم للمركز الخامس بين سيارتي فيراري لكن لويس هاميلتون زميله في مرسيدس تراجع للمركز الثامن خلف فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

وقبل تفعيل نظام الحد من الجر “دي آر أس” كان الفارق بين نوريس وفيرستابن أقل من ثانية بقليل. لكن ومع بدء استعمال “دي آر أس” تمكن فيرستابن من الاقتراب بشكل كبير حتى خطف المركز الأول في اللفة الخامسة واستعاد الصدارة أمام سيارة مكلارين.

وفي اللفات الأولى كانت المعركة تشتعل بين راسل (على إطارات سوفت) ولوكلير على المركز الرابع وبين هاميلتون وألونسو على المركز السابع.

سيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن توقفت على المسار واشتعلت النيران في محركها ما أدى لتطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية.

وذلك ما دفع فيراري لاستدعاء لوكلير ونقله إلى إطارات ميديوم، قبل أن تدخل سيارات المقدمة كذلك، حيث انتقل فيرستابن إلى سوفت وتم وضع إطارات هارد لسيارة نوريس وإطارات سوفت لسيارة هاميلتون.

لكن خرجت سيارة الأمان الاعتيادية إلى المسار، حيث كان ترتيب المراكز خلفها كالتالي:

فيرستابن، نوريس، هاميلتون، بياستري، راسل، ألونسو، ساينز، بيريز، ألبون، لوكلير.

ومع استئناف السباق، اقترب هاميلتون بشكل كبير جداً من نوريس أمامه في معركة على المركز الثاني. ومع الدخول في اللفات العشر الأخيرة، خسر ساينز على إطارات هارد 3 مراكز متتالية لصالح بيريز، ألبون وزميله لوكلير.

بيريز (سوفت) بات سادساً متجاوزاً ألونسو في اللفة 47. وفي الإعادة شوهدت حادثة بين غاسلي وسترول، تسببت بإنهاء سباق غاسلي، حيث تم الإعلان أن الحكام يحققون فيها قبل تطبيق عقوبة 5 ثوان على سترول.

وانتهى السباق بعبور ماكس فيرستابن خط النهاية أولاً أمام نوريس، هاميلتون، بياستري، راسل، بيريز.

ألونسو حقق المركز السابع أمام ألبون بينما أكملت سيارتا فيراري مع لوكلير وساينز ترتيب المراكز العشرة الأولى.