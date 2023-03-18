فيرستابن يهيمن على التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى

سجّل بطل العالم ومتصدر الترتيب العام، الهولندي ماكس فيرستابن، الزمن الأسرع في حصتي التجارب الحرة الأولى والثانية لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2023، التي أقيمت أمس على حلبة كورنيش جدة.

وعلى حلبة الشوارع الأسرع والأطول في روزنامة سباق الفورمولا1، تمكن الهولندي ماكس فيرستابن من تحقيق الزمن الأسرع قبل زميله المكسيكي في الفريق سيرجيو بيريز، فيما حلّ سائق فريق أستون مارتن الإسباني فيرناندو ألونسو في المركز الثالث، أمام زميله الكندي في الفريق لانس سترول الذي تواجد رابعًا في سلم الترتيب.



وتواجد سائقا فريق مرسيدس البريطانيان لويس هاميلتون وجورج راسل في المركزين الخامس والسادس، أمام سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينز في المركز السابع، فيما ذهب المركز الثامن إلى سائق ألبين الفرنسي بيير غاسلي الذي تواجد أمام سائق فريق ويليامز التايلاندي ألكسندر ألبون في المركز التاسع، بينما أكمل سائق فريق ألفا تاوري الياباني يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

وفي حصة التجارب الحرة الثانية، سجّل فيرستابن الزمن الأسرع، تلاه في المركز الثاني فيرناندو ألونسو، فيما حلّ سيرجيو بيريز في المركز الثالث، أمام الفرنسي إستيبان أوكون سائق فريق ألبين في المركز الرابع.



كما تواجد جورج راسل في المركز الخامس، وبيار غاسلي في المركز السادس، أمام لانس سترول في المركز السابع، كما ذهب المركز الثامن للألماني نيكو هولكنبرغ سائق فريق هاس، بينما حلّ سائقا فريق فيراري تشارلز لوكلير وكارلوس ساينز في المركزين التاسع والعاشر.

وتزداد ذروة الإثارة اليوم، مع انتقال سائقي الفورمولا1 إلى المسار مرة أخرى لخوض حصة التجارب الأخيرة لمدة ساعة واحدة، في الساعة 4:30 مساءً، يليها الجولة التأهيلية في الساعة 8:00 مساءً، والتي ستحدد شكل الشبكة للحدث الرئيسي غداً الأحد، حيث سيتم تصنيف السائقين وفقاً لأسرع أوقاتهم.

وإلى جانب فعاليات الفورمولا1، ستتضمن أنشطة اليوم أيضاً سباق السرعة للفورمولا2، حيث سيخوض نجوم الغد سباقاً يمتد لعشرين لفة، أو 45 دقيقة، حول حلبة كورنيش جدة في تمام الساعة 6:10 مساءً، وكذلك إقامة السباق الأول لتحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط في تمام الساعة 10:05 مساءً.