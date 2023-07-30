فيرستابن يقترب من معادلة رقم قياسي في الفورمولا 1

أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن سباقه الثامن توالياً بحلوله في المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، على حلبة سبا فرانكورشان المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1.

وحل زميله المكسيكي سيرجيو بيريز في المركز الثاني، في حين جاء شارل لوكلير (فيراري) من موناكو ثالثاً.

وتابع فيرستابن زحفه بقوة نحو لقب الثالث توالياً في بطولة العالم بعد أن وسع الفارق عن بيريز بالذات الى 125 نقطة.

وقال فيرستابن بعد فوزه: “كنت ادرك بأننا نملك سيارة رائعة، كان يتعين علي تحاشي اي مشكلة عند اللفة الأولى من السباق”. وأضاف: “قمنا بجميع التحركات الصحيحة”.

أما بيريز فقال: “كان السباق رائعاً بالنسبة الى الفريق ككل. حققنا انطلاقة رائعة من خلال تجاوز شارل (لوكلير)، لكن ماكس كان أسرع مني وبالتالي لم يكن باستطاعتي فعل اي شيء”.

ويسيطر فريق ريد بول على بطولة الموسم الحالي بشكل مطلق بدليل فوزه في جميع السباقات.

واذا نجح الهولندي في إحراز السباق المقبل سيعادل رقم الألماني سيباستيان فيتل عام 2013 عندما حقق الأخير الفوز في 9 سباقات توالياً.

وكان فيرستابن حقق اسرع توقيت في التجارب الرسمية لكنه انطلق من المركز السادس لمعاقبته بخمسة مراكز بعد تغيير علبة السرعة في سيارته ليحل بدلاً منه لوكلير لكن الأخير لم يصمد في صدارة السباق طويلاً.