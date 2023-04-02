.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسفورمولا واحد

فيرستابن يتغلب على هاميلتون في سباق ملبورن الفوضوي

.ط by
فيرستابن بعد فوزه في ملبورن
فيرستابن بعد فوزه في ملبورن

انتزع بطل العالم في الفورمولا واحد الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول الصدارة من بطل العالم الأسبق لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس في جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن ليشق طريقه إلى فوزه الثاني هذا الموسم والأول في ملبورن بعد سباق مثير وفوضوي شهد 3 انطلاقات بعد انسحابات وحوادث عديدة.

وانطلق حامل اللقب من الصدارة، ورغم تخطّيه في البداية من ثنائي مرسيدس البريطانيين جورج راسل وهاميلتون، حافظ الهولندي على رباطة جأشه للفوز بالسباق الذي شهد رفع العلم الأحمر ثلاث مرات لحدوث اصطدامات عدة.

وأثبت فيرستابن وريد بول تنافسية كبيرة على باقي المنافسين.

وقال فيرستابين: “لقد كانت حالة من الفوضى بعض الشيء لكننا نجونا من كل شيء، لقد فزنا، وهذا بالطبع هو الأهم”.

وحل بطل العالم السابق فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز الثالث.

وعزز فيرستابن صدارته لترتيب السائقين برصيد 69 نقطة يليه زميله سيجيو بيريز برصيد 54 نقطة ثم فرناندو ألونسو برصيد 45 نقطة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا