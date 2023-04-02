فيرستابن يتغلب على هاميلتون في سباق ملبورن الفوضوي

انتزع بطل العالم في الفورمولا واحد الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول الصدارة من بطل العالم الأسبق لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس في جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن ليشق طريقه إلى فوزه الثاني هذا الموسم والأول في ملبورن بعد سباق مثير وفوضوي شهد 3 انطلاقات بعد انسحابات وحوادث عديدة.

وانطلق حامل اللقب من الصدارة، ورغم تخطّيه في البداية من ثنائي مرسيدس البريطانيين جورج راسل وهاميلتون، حافظ الهولندي على رباطة جأشه للفوز بالسباق الذي شهد رفع العلم الأحمر ثلاث مرات لحدوث اصطدامات عدة.

MAX VERSTAPPEN WINS IN AUSTRALIA!!! ???



The Dutchman reigns supreme to take a maiden win Down Under after a chaotic race!!!! ?#AusGP @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/TWDBqanqQo — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

وأثبت فيرستابن وريد بول تنافسية كبيرة على باقي المنافسين.

وقال فيرستابين: “لقد كانت حالة من الفوضى بعض الشيء لكننا نجونا من كل شيء، لقد فزنا، وهذا بالطبع هو الأهم”.

وحل بطل العالم السابق فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز الثالث.

وعزز فيرستابن صدارته لترتيب السائقين برصيد 69 نقطة يليه زميله سيجيو بيريز برصيد 54 نقطة ثم فرناندو ألونسو برصيد 45 نقطة.