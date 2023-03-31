اوقفت شركة «فيرجن أوربت هولدنجز»، لإطلاق الأقمار الصناعية، المرتبطة بالملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، عملياتها إلى أجل غير مسمى، واستسلمت لضغوط أزمة السيولة المتزايدة التي شلت الشركات الناشئة في العديد من التقنيات الناشئة.

وقالت الشركة في بيان، الخميس، إنها ستلغي 675 وظيفة، أو نحو 85% من قوتها العاملة، بعد أن فشلت في تأمين تمويل إضافي. وقال متحدث باسم الشركة: «إن العمليات توقفت في المستقبل المنظور»، مؤكداً تقريراً سابقاً من «سي أن بي سي».

وأضاف: «إن نسبة 15% المتبقية من الموظفين سيعملون على إنهاء الأعمال».

انخفاض أسهمها

وتأتي هذه الخطوة، بعد فشل إطلاقها البارز في يناير/كانون الثاني وانهيار سعر سهمها. وأوقفت «فيرجن أوربت» عملياتها مؤقتاً في وقت سابق من هذا الشهر، بينما كانت تسعى إلى الحصول على رأس مال إضافي. ولم تحقق الشركة، أرباحاً كشركة عامة، وهي جزء من إمبراطورية برانسون، التي تضم شركة طيران «فيرجن أتلانتيك» وشركة رحلات الفضاء «فيرجن جالاكتيك هولدنجز»..

وانخفضت أسهم «فيرجن أوربت» بنسبة 45% في تعاملات نيويورك، حيث تم تداول 19 سنتاً فقط لكل سهم. وكان السهم يزيد على 7 دولارات قبل عام.

وتعد شركة «لونغ بيتش»، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، واحدة من العديد من الشركات الناشئة ذات الصلة بالفضاء التي كانت ذات مرة ذات تقييمات عالية، والتي شهدت انخفاض أسهمها مع تخلي المستثمرين عن نماذج الأعمال غير المختبرة والعمليات الخاسرة.

وذكرت شركة «أسترا سبيس»، الخميس، أن «احتياطياتها النقدية والمكافئة للنقد انخفضت بنسبة 32% في الربع المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول».

وقالت شركة «روكت لاب» الأمريكية الشهر الماضي: «إنها تتوقع أن تكون خسارتها ربع السنوية، أكبر بثلاث مرات مما توقعه المحللون».

انطلاقة الشركة

وبدأت شركة الإطلاق رسمياً في عام 2017، كفرع من «فيرجن غالاكتيك» قبل طرحها للاكتتاب العام في عام 2021. وتركزت أعمال «فيرجن أوربت» على إطلاق أقمار صناعية صغيرة في المدار، تختلف عن تركيز «فيرجن غالاكتيك» على إرسال البشر إلى حافة الفضاء والعودة.

وعلى عكس بعض المنافسين الذين يطلقون الصواريخ من الأرض، تستخدم «فيرجن أوربت» تقنية تُعرف باسم الإطلاق الجوي، حيث يتم نشر صاروخ «لانشر وان» على ارتفاع عالٍ من أسفل جناح طائرة بوينج 747 المعدلة. وبدأت الشركة في تطوير الصاروخ في «فيرجن غالاكتيك»، قبل سنوات من إنشاء شركة إطلاق القمر الصناعي رسمياً.

وأطلقت «فيرجن أوربت» بنجاح أول مهمة لها إلى المدار في يناير/كانون الثاني 2021، وأكملت أربع رحلات ناجحة حتى عام 2022. وكانت الشركة تخطط لزيادة وتيرة الإطلاق هذا العام، لكن كان عليها إعادة التقييم بعد المهمة الفاشلة في يناير/كانون الثاني، والتي كان من المقرر أن تكون أول إطلاق مداري من الأراضي البريطانية. ولم تصل مركبتها إلى المدار أبداً، بعد تعرضها لمشكلة في مرشح الوقود أثناء الرحلة، ما أدى إلى فقدان تسعة أقمار صناعية صغيرة.