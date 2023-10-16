فيراري تقبل العملات المشفرة للدفع لشراء سياراتها في الولايات المتحدة وقريبا في أوروبا

بدأت فيراري بقبول الدفع بالعملة المشفرة مقابل سياراتها الرياضية الفاخرة في الولايات المتحدة، وسوف توسع نطاق المخطط ليشمل أوروبا بناءً على طلبات من عملائها الأثرياء، حسبما قال رئيس التسويق والشؤون التجارية لرويترز.

لقد ابتعدت الغالبية العظمى من الشركات الكبرى عن العملات المشفرة لأن تقلب عملة البيتكوين والرموز الأخرى يجعلها غير عملية للتجارة. كما أدى التنظيم غير المكتمل والاستخدام العالي للطاقة إلى منع انتشار العملات المشفرة كوسيلة للدفع.

وتشمل هذه الشركات شركة صناعة السيارات الكهربائية، التي بدأت في عام 2021 في قبول الدفع بعملة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة، قبل أن يوقفها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بسبب مخاوف بيئية. وقال إنريكو جالييرا، كبير مسؤولي التسويق والتجارة في فيراري، إن العملات المشفرة بذلت جهودًا لتقليل بصمتها الكربونية من خلال إدخال برامج جديدة واستخدام أكبر للمصادر المتجددة.

قالت فيراري إن القرار جاء استجابة لطلبات السوق والتجار حيث استثمر العديد من عملائها في العملات المشفرة.

وقال: “بعضهم من المستثمرين الشباب الذين بنوا ثرواتهم حول العملات المشفرة”. “وبعضهم الآخر مستثمرون أكثر تقليدية، ويرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية.”

وشحنت فيراري أكثر من 1800 سيارة إلى منطقة الأمريكتين، والتي تشمل الولايات المتحدة، في النصف الأول من هذا العام. ولم يذكر جالييرا عدد السيارات التي تتوقع فيراري بيعها من خلال العملات المشفرة. وقال إن محفظة طلبات الشركة كانت قوية وتم حجزها بالكامل حتى عام 2025، لكن الشركة أرادت اختبار هذه الشريحة الكبيرة. وقال: “سيساعدنا هذا على التواصل مع الأشخاص الذين ليسوا بالضرورة عملاء لنا ولكنهم قادرون على شراء سيارة فيراري”.

التباطؤ العالمي في مجال السلع الفاخرة بدأ يتسع في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع مخاطر الركود في عام 2024. ولعل اندفاع فيراري نحو العملات المشفرة هو خطوة لتعزيز الطلب الجديد لأنها ترى مشاكل في المستقبل.