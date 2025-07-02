فيراري أمالفي، كوبيه جديدة تقدم القيادة الغامرة بتقنيات متطورة

كشفت شركة فيراري عن سيارتها الجديدة “أمالفي”، وهي كوبيه رياضية +2 مزودة بمحرك V8 مزدوج التوربو، الذي يتميز بقوة 640 حصان. تمثل أمالفي تطوراً في مفهوم السيارات الكوبيه، حيث تجمع بين الأداء العالي والتصميم العصري، مما يجعلها خياراً مثالياً لعشاق القيادة الديناميكية. هي سيارة رياضية تعيد تعريف الأداء والأناقة بجمعها بين الأداء العالي والراحة اليومية. تتميز السيارة بتصميم انسيابي وأنيق، مع واجهة أمامية عريضة وغطاء محرك طويل، بينما يعزز الجناح النشط في الخلف الثبات عند السرعات العالية. المقصورة الداخلية تتضمن واجهة تفاعلية ثلاثية الشاشات، مما يوفر تجربة قيادة غامرة ومريحة.

محرك أمالفي هو من عائلة F154، ويتميز بتقنيات متقدمة تضمن استجابة فورية وأداءً متميزاً، حيث يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.3 ثوانٍ. تم تحسين ديناميكيات القيادة من خلال نظام الكبح الإلكتروني وABS Evo، مما يعزز من استجابة السيارة في مختلف الظروف. تتضمن السيارة أحدث التقنيات، مثل نظام معلومات وترفيه متكامل يدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام صوتي فاخر. كما توفر السيارة خيارات مثل نظام رفع أمامي لتجاوز العقبات بسهولة. تستهدف فيراري أمالفي عشاق السيارات الذين يبحثون عن مزيج من الأناقة والأداء، حيث تجسد روح فيراري الرياضية برؤية عصرية. مع برنامج صيانة يمتد لسبع سنوات، تضمن فيراري الحفاظ على أداء السيارة وجودتها على مر السنين.