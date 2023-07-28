السعودية: فيديو يوثق مباشرة الإسعاف الجوي في حادث مروري

وثق مقطع فيديو، مساء أمس الخميس، حضور الإسعاف الجوي الطائر في العاصمة السعودية الرياض لإسعاف مصابين في حادث مروري.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الحادث جرى على طريق أنس بن مالك حي الياسمين بين طريق الملك عبد العزيز، وطريق أبو بكر في مدينة الرياض.

ويظهر الفيديو تعطل الطريق وازدحامه بسبب الحادث، مع ظهور الإسعاف الجوي على رصيف بهدف إسعاف المصابين.

#فيديو متداول



بعد وقوع حادث مروري عصر اليوم..



حضور الاسعاف الطائر بطريق انس بن مالك حي الياسمين بين طريق الملك عبد العزيز وطريق ابو بكر #صحيفة_المدينة pic.twitter.com/kw7qZBQCmD — صحيفة المدينة (@Almadinanews) July 27, 2023

ويهدف الإسعاف الجوي الذي تم تطبيقه قبل أشهر في بعض مناطق السعودية إلى تحقيق سرعة إسعاف المصابين واختصار الوقت لتقديم الرعاية الصحية الطبية الطارئة بجودة عالية وما يترتب عن ذلك من زيادة الفرصة في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين، وسرعة مباشرة الحالات الحرجة وتقديم عمليات النقل والرعاية بعناية فائقة والسرعة في نقل المصابين للمستشفيات المتخصصة، حيث سيستفيد من هذه الخدمة ذوي الإصابات البالغة وحالات السكتات الدماغية وأصحاب الأزمات القلبية والمتعرضين للكسور والحروق.