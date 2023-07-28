السعودية: فيديو يوثق مباشرة الإسعاف الجوي في حادث مروري

وثق مقطع فيديو، مساء أمس الخميس، حضور الإسعاف الجوي الطائر في العاصمة السعودية الرياض لإسعاف مصابين في حادث مروري.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الحادث جرى على طريق أنس بن مالك حي الياسمين بين طريق الملك عبد العزيز، وطريق أبو بكر في مدينة الرياض.
ويظهر الفيديو تعطل الطريق وازدحامه بسبب الحادث، مع ظهور الإسعاف الجوي على رصيف بهدف إسعاف المصابين.
ويهدف الإسعاف الجوي الذي تم تطبيقه قبل أشهر في بعض مناطق السعودية إلى تحقيق سرعة إسعاف المصابين واختصار الوقت لتقديم الرعاية الصحية الطبية الطارئة بجودة عالية وما يترتب عن ذلك من زيادة الفرصة في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين، وسرعة مباشرة الحالات الحرجة وتقديم عمليات النقل والرعاية بعناية فائقة والسرعة في نقل المصابين للمستشفيات المتخصصة، حيث سيستفيد من هذه الخدمة ذوي الإصابات البالغة وحالات السكتات الدماغية وأصحاب الأزمات القلبية والمتعرضين للكسور والحروق.