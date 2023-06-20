مويضي المطيري by مويضي المطيري

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فيديو . . . وصول ولي العهد السعودي لمقر حفل ترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 بباريس

مويضي المطيري by مويضي المطيري
شارك الأمير محمد بن سلمان في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو2030

شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، المقام في العاصمة الفرنسية “باريس.”



وظهر الأمير محمد بن سلمان، خلال وصول موكبه إلى مقر حفل استقبال المملكة رسميًا لترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، وهو يتفقد المعرض الذي أنطلق اليوم في العاصمة الفرنسية “باريس”.

ويأتي الحفل تمهيداً لإجراءات التصويت، المعرض الذي انطلق بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جاء تحت شعار (حقبة التغيير … معا نستشرف المستقبل).

وأقامت السعودية حفل استقبال رسمي لـ 179 دولة، لتعريف بجاهزية العاصمة “الرياض”، وخططها ومشاريعها لاستضافة معرض إكسبو العالمي، يذكر أن عدد الدول المؤيدة والداعمة لـ”الرياض” في احتضانها للمعرض، وصل إلى 90 دولة من الدول الأعضاء بالمكتب الدولي للمعارض.


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