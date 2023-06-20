فيديو . . . وصول ولي العهد السعودي لمقر حفل ترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 بباريس

شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، المقام في العاصمة الفرنسية “باريس.”





وظهر الأمير محمد بن سلمان، خلال وصول موكبه إلى مقر حفل استقبال المملكة رسميًا لترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، وهو يتفقد المعرض الذي أنطلق اليوم في العاصمة الفرنسية “باريس”.



ويأتي الحفل تمهيداً لإجراءات التصويت، المعرض الذي انطلق بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جاء تحت شعار (حقبة التغيير … معا نستشرف المستقبل).



وأقامت السعودية حفل استقبال رسمي لـ 179 دولة، لتعريف بجاهزية العاصمة “الرياض”، وخططها ومشاريعها لاستضافة معرض إكسبو العالمي، يذكر أن عدد الدول المؤيدة والداعمة لـ”الرياض” في احتضانها للمعرض، وصل إلى 90 دولة من الدول الأعضاء بالمكتب الدولي للمعارض.





فيديو | #ولي_العهد⁩ الأمير محمد بن سلمان⁩ يشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقام في العاصمة الفرنسية ⁧#باريس⁩ #الإخبارية

⁧#ولي_العهد_في_حفل_EXPO⁩ pic.twitter.com/AClRlwocgG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2023