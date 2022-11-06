سامر باطر by سامر باطر

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فيديو وصور.. تحطم طائرة ركاب تنزانية في بحيرة فيكتوريا 

سامر باطر by سامر باطر

سقطت طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا، اليوم الأحد، وذلك عقب فشل محاولتها الهبوط في مطار بوكوبا بتنزانيا.

 الطائرة كانت تحمل على متنها 49 راكبا، وتتبع شركة “بريسيجن إير” التنزانية؛ وهي من أكبر شركات الطيران الخاصة في البلاد. وأظهرت صور ومقاطع فيديو للحادث نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة السلطات المحلية إنقاذ الركاب من الغرق، الذين لم يعرف مصير غالبيتهم حتى اللحظة.

 وأعزت تقارير أولية أسباب الحادث إلى الطقس السيئ الذي تعرضت له الطائرة أثناء الهبوط،  حين كانت الطائرة قادمة من دار السلام.

 وذكرت وسائل إعلام محلية في تنزانيا أنه جرى إنقاذ 15 شخصا  حتى الآن.

 ودعت رئيسة تنزانيا سامية حسن، الناس إلى التزام بالهدوء حتى إتمام عمليات الإنقاذ.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...