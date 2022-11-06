فيديو وصور.. تحطم طائرة ركاب تنزانية في بحيرة فيكتوريا 

سقطت طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا، اليوم الأحد، وذلك عقب فشل محاولتها الهبوط في مطار بوكوبا بتنزانيا.

الطائرة كانت تحمل على متنها 49 راكبا، وتتبع شركة “بريسيجن إير” التنزانية؛ وهي من أكبر شركات الطيران الخاصة في البلاد. وأظهرت صور ومقاطع فيديو للحادث نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة السلطات المحلية إنقاذ الركاب من الغرق، الذين لم يعرف مصير غالبيتهم حتى اللحظة.

وأعزت تقارير أولية أسباب الحادث إلى الطقس السيئ الذي تعرضت له الطائرة أثناء الهبوط، حين كانت الطائرة قادمة من دار السلام.

وذكرت وسائل إعلام محلية في تنزانيا أنه جرى إنقاذ 15 شخصا حتى الآن.

ودعت رئيسة تنزانيا سامية حسن، الناس إلى التزام بالهدوء حتى إتمام عمليات الإنقاذ.

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway



?: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022