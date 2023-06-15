كشف نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به منافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

ونشر حساب برشلونة الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو بمشاركة عدد من نجوم فريقي الرجال والسيدات لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية.

İşte ?????????'nın 2023/24 sezonu forması ♦️ pic.twitter.com/dsX1lFHWs8 — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) June 15, 2023

ويتكون القميص من أكمام قرمزية بالكامل، بينما الجزء العلوي من الصدر والكتفين باللون الأزرق، مع 5 خطوط، وهو تصميم عصري ومميز للهوية الكتالونية.

وسيتم وضع شعار شركة Spotify في منتصف قميص برشلونة، بجانب علامة Nike، الراعي الرئيسي لقمصان النادي الكتالوني، تماما مثل الموسم الماضي.

ويسعى برشلونة في الموسم الجديد للحفاظ على لقب الدوري الإسباني بعد الفوز به في نسخة 2022-2023.