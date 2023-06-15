ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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شاهد فيديو لقميص برشلونة الجديد 2023-2024

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

كشف نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به منافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

ونشر حساب برشلونة الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو بمشاركة عدد من نجوم فريقي الرجال والسيدات لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية.

ويتكون القميص من أكمام قرمزية بالكامل، بينما الجزء العلوي من الصدر والكتفين باللون الأزرق، مع 5 خطوط، وهو تصميم عصري ومميز للهوية الكتالونية.

وسيتم وضع شعار شركة Spotify في منتصف قميص برشلونة، بجانب علامة Nike، الراعي الرئيسي لقمصان النادي الكتالوني، تماما مثل الموسم الماضي.

ويسعى برشلونة في الموسم الجديد للحفاظ على لقب الدوري الإسباني بعد الفوز به في نسخة 2022-2023.

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