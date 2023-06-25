مويضي المطيري by مويضي المطيري

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فيديو : لشبكة الاتصالات العالمية المتوفرة لحجاج بيت الله الحرام

مويضي المطيري by مويضي المطيري

عرضت شركات الاتصالات المتوفرة التي توفرها المملكة من خلال تقنيات رقمية متطورة من خلال شبكات اتصالات عالمية وموثوقة لخدمة ضيوف الرحمن وسط الحرم والمشاعر المقدسة، لتمكين الحجاج من التواصل بكل يسر وسهولة .

الفيديو الذي عرضته “الإخبارية” سجل لحظات زوار بيت الله الحرام وهم ينقلون مشاعر الفرح إلى ذويهم برؤية الكعبة المشرفة بالاتصال المرئي عبر شبكة stc, وقلوبهم ترف بالشوق لهذه الأرض الطاهرة.

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