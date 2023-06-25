فيديو : لشبكة الاتصالات العالمية المتوفرة لحجاج بيت الله الحرام

عرضت شركات الاتصالات المتوفرة التي توفرها المملكة من خلال تقنيات رقمية متطورة من خلال شبكات اتصالات عالمية وموثوقة لخدمة ضيوف الرحمن وسط الحرم والمشاعر المقدسة، لتمكين الحجاج من التواصل بكل يسر وسهولة .



الفيديو الذي عرضته “الإخبارية” سجل لحظات زوار بيت الله الحرام وهم ينقلون مشاعر الفرح إلى ذويهم برؤية الكعبة المشرفة بالاتصال المرئي عبر شبكة stc, وقلوبهم ترف بالشوق لهذه الأرض الطاهرة.





فيديو | شبكات اتصالات عالمية وموثوقة وتقنيات رقمية متطورة وفرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن..



زوار بيت الله الحرام ينقلون مشاعر الفرح إلى ذويهم برؤية الكعبة المشرفة بالاتصال المرئي عبر شبكة stc, وقلوبهم ترف بالشوق لهذه الأرض الطاهرة@stc #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/EugQGJlpOW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023