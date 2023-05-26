فيديو: كيف تعقبت شرطة دبي اسرائيليين ارتكبوا جريمة قتل واعتقلتهم بسرعة

نشرت شرطة دبي على تويتر لقطات تظهر استخدام تقنيات متقدمة لتعقب واعتقال مجموعة اسرائيلية ارتكبت جريمة قتل.

#فيديو | تفاصيل القبض على الاسرائيليين الثمانية المتورطين في جريمة الاعتداء والتسبب في وفاة رجل من موطنهم. pic.twitter.com/9Ndn0aJLxB — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) May 25, 2023

وجرى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية. وسيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، أنها تمكنت في البداية من إلقاء القبض على إثنين من المُتسببين الرئيسيين في الحادثة في غضون 3 ساعات، ثم تمكنت في أقل من 24 ساعة من إلقاء القبض على جميع من تورط في الحادثة.

وبينت القيادة العامة لشرطة دبي أن تفاصيل الحادثة تعود إلى أن أفراد العائلة المتسببين في جريمة الاعتداء، حضروا إلى الدولة قادمين من إحدى الدول الأوروبية بغرض السياحة والتسوق، وأثناء تجولهم في إحدى مناطق الإمارة، تصادف لقاؤهم مع المجني عليه في مقهى، ما أدى إلى اندلاع اعتداء مُتبادل وشجار بين الطرفين، انتهى إلى حدوث الوفاة بعد طعن المجني عليه باستخدام أداة حادة.