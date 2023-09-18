فيديو.. كريستيانو رونالدو يثير الفوضى في شوارع إيران

تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو في فوضى عارمة بشوارع إيران، بعدما لاحقت الجماهير الحافلة التي كان يستقلها وفريقه النصر السعودي.

ووصل النصر السعودي في وقت سابق إلى العاصمة الإيرانية طهران، استعدادا لمواجهة بيرسبوليس ضمن مباريات دوري أبطال آسيا، الثلاثاء.

وأظهرت اللقطات المصورة مطاردة الجمهور الإيراني لحافلة النصر السعودي، فضلا عن لافتات في الشوارع للترحيب بالأسطورة البرتغالية رونالدو.

وتقام مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس الإيراني في مستهل مباريات المجموعة الخامسة بالنسبة للفريقين في البطولة الآسيوية.

هي أشيـاء لا تُشتـرى ?



كُن أقرب وشاهد كواليس وصول #العالمي ?

إلى العاصمة الإيرانية طهـران

عبـر حساب #النصر الرسمي في سناب شات ?https://t.co/Hrdf7HugGG pic.twitter.com/lsgfBiP2Uv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023