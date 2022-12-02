فيديو: في مشهد مؤثر بكأس العالم…لاعب أمريكي يعانق لاعبا إيرانيا انخرط في البكاء عقب خسارة فريقه

شتان بين السياسة والرياضة
- ظهر المشهد بين لاعبي أمريكا وإيران على أرض الملعب في تناقض صارخ مع العلاقة بين حكومتي البلدين اللذين يتناصبان العداء
- روبنسون لاعب فولهام الإنجليزي انتقل أيضا ليواسي لاعبا إيرانيا آخر هو أبو الفضل جلالي الذي ارتمى على أرض الملعب عقب الخسارة التي أقصت المنتخب الإيراني من دور المجموعات.
ضغوط جمة على لاعبي إيران
- تعرض لاعبو المنتخب الإيراني لضغوط ضخمة ترتبط بالاحتجاجات الشعبية في الداخل، وهو ما ظهر جليا في إحجامهم عن أداء النشيد الوطني في أولى مباريات الفريق.
- تلتقى اللاعبون تحذيرات من مسؤولين إيرانين بأنهم سيواجهون العواقب عند عودتهم مما دفعهم لأداء النسيد في المبارتين الثانية والثالثة بدور المجموعات ضد ويلز وأمريكا.
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إيرانيون يحتفلون بالخسارة
- احتفل بعض الإيرانيين بخسارة منتخب بلادهم وخروجه من كأس العالم قائلين إن الحكومة كانت ستستخدم أي فوز في الدعاية لصالحها.
- في نهاية المباراة بث صحفي إيراني مقاطع فيديو على تويتر وكتب معلقا “إيران بلد شغوف بشدة بكرة القدم لكن الإيرانيين الآن قد خروجوا إلى شوارع مدينة سنندج للاحتفال بخسارة منتخب بلادهم أمام الولايات المتحدة”.