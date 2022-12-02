فيديو: في مشهد مؤثر بكأس العالم…لاعب أمريكي يعانق لاعبا إيرانيا انخرط في البكاء عقب خسارة فريقه

انتشر مقطع فيديو لمدافع المنتخب الأمريكي أنتوني روبنسون وهو يعانق اللاعب الإيراني رامين رضائيان بعدما انفجر الأخير باكيا عقب خسارة منتخب بلاده بكأس العالم وخروجه من الدور الأول.