فيديو : طيران رئاسة أمن الدولة تحلق في سماء المشاعر لتحقيق أمان الحجاج



أطلق طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة السعودية جولاتها الأمنية في سماء المشاعر المقدسة بمكة المكرمة مع بدء شعائر الحج اليوم الأحد، لمتابعة ومراقبة أمن الحجاج خلال حركة الحجيج في المشاعر المقدسة لتأديتهم للنسك، تحقيقاً لأمان ضيوف الرحمن.



وأظهر فيديو نشرته قناة “الإخبارية” صوراً حية لأرض المشاعر، وتبدأ مناسك الحج التي تخضع للمتابعة والمراقبة، في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة والإنتقال إلى منًى، يليها يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، يؤدي الحجاج فيه ركن الحج الأكبر، حيث يخرج الحاج مع شروق يوم عرفة إلى نمرة، فيبقى بها إلى صلاة الظهر، ثم يخرج الحجاج إلى جبل الرحمة بعرفة فيقف به حتى غروب الشمس.



وبعد غروب يوم عرفة يتحرك الحجاج من عرفة حتى يصلوا إلى مزدلفة ، ثم يبيت بها حتى يصلي الفجر، وفي صباح يوم النحر العاشر من ذي الحجة، أول أيام عيد الأضحى 2023، ويسمى يوم النحر، يظل الحاج بمزدلفة، ثم يقف بالمشعر الحرام، وهو بالمزدلفة، وقبل طلوع الشمس يتحرك الحجاج إلى منًى مرة أخرى، وما إن يصل إلى منًى فعليه رمي جمرة العقبة الكبرى، وبقية الجمرات، وبعدها يعود الحاج إلى مكة المكرمة، فيؤدي طواف الإفاضة.



و جميع مسارات حركة الحجيج تخضع لمتابعة ومراقبة قوات أمن الحج بكافة قطاعاتها، ومن بينها طيران أمن رئاسة الدولة التي تتابع بدقة أمن المشاعر لتأكد من سلامة الحجيج و الحج.





فيديو | لتحقيق الأمان لضيوف الرحمن..



طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة، في سماء المشاعر المقدسة #بسلام_آمنين #الإخبارية pic.twitter.com/eOwcRxk8RM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023