فيديو صادم.. ضابط أميركي يقتل امرأة وجنينها بالرصاص

أطلق ضابط أميركي النار تجاه امرأة حامل رفضت مغادرة سيارتها، ما أودى بحياتها وجنينها في وقت لاحق، بحسب مقطع فيديو نشرته شرطة أوهايو.

وعندما رفضت السائقة، وهي أم لولدين عمرهما 3 و6 سنوات، الخروج من السيارة، تصاعد التوتر بسرعة.

وفي فيديو صادم تم نشره، يمكن سماع الضابط وهو يردد بشكل متكرر “اخرجي من السيارة، اخرجي من السيارة”، وبينما طلبت السائقة معرفة السبب، رد عليها بأنه تم الإبلاغ عن سرقة بضائع.

وحاولت المرأة الابتعاد بسيارتها، ليطلق الضابط النار تجاه الزجاج الأمامي، وتم تقديم المساعدة الطبية لها، لكنها فارقت الحياة في وقت لاحق، بالإضافة لجنينها الذي كان من المتوقع أن يولد في نوفمبر المقبل أيضًا فارق الحياة.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية فإن الضحية تدعى تاكيا يونغ وتبلغ من العمر 21 عاما، وأن الحادث وقع يوم 24 أغسطس الماضي.

وأصدرت عائلة تاكيا بيانًا أعربت فيه عن استيائها واستنكارها، وأضافت: “لا يمكن إنكار أن وفاة تاكيا كان من الممكن تجنبها، وكان هناك أيضًا إساءة استخدام جسيمة للقوة والسلطة”.

وتسعى أسرة تاكيا إلى توجيه لائحة اتهام جنائية للضباط المتورطين في هذا الحادث.