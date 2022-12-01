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فيديو في كأس العالم: شاب كوري جنوبي في قطر “زرت العزبة وشربت حليب الناقة والكرك”

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب كوري جنوبي تحدث بالعربية مع مذيع عربي ورى تجربته في قطر التي يزورها لتشجيع منتخب بلاده بكأس العالم.
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تحدث الشاب في بادئ الأمر بإنجليزية ركيكة حيث عبر عن خيبة أمله لخسارة كوريا الجنوبية أمام غانا وبمجرد ذكره عبارة “إن شاء الله” بادره المذيع بسؤاله إن كان يتحدث العربية فأجاب “شوية بس” لينفجر هو ومجموعة من المشجعين الآخرين في جو من المرح.

سأل المذيع الشاب عن الأماكن التي زارها في قطر فقال “في بحر وفي عزبة لأشرب حليب الناقة”. وأضاف بأنه تناول البلاليط في الإفطار وأكل أيضا سمبوسة وشكشوكة.

هل شربت الكرك؟

  • قال الشاب “لازم أشرب كرك نعم شربت أربعة أكواب”. والكرك نوع من الشاي  منشأه الهند وله شهرة في بلدان الخليج العربي.
  • هو كلمة أردية تعني المضاعف أو الثقيل. ويجري غلي شاي الكرك مع السكر والزعفران أو الهيل على نار هادئة لفترة وجيزة إلى أن تتركز النكهة.
  • بعد ذلك يضاف إليه الحليب، ويترك على نار هادئة لفترة أطول. كما يضاف إليه أحياناً بعض النكهات الخاصة مثل القرفة أو الزنجبيل.

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كوريا الجنوبية في كأس العالم

  • تلعب كوريا الجنوبية في كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة التي تضم البرتغال وأوروجواي وغانا.
  • تعادل الفريق الآسيوي في مباراته الافتتاحية في قطر بدون أهداف أمام أوروجواي وخسر في الثانية أمام غانا 2-3 لتضعف آماله في بلوغ الدور الثاني.
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