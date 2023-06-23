فيديو .. رسالة أمن الدولة السعودية لكل من يسييس الحج : ” أمن الحج خط أحمر”

“أمن الحج خط أحمر” رسالة تحذيرية واضحة من قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة في السعودية لكل من يحاول تسييس موسم الحج أو المساس بأمنه.



بهذه الكلمات أختصر قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري، الإجابة على أحدى استفسارات الصحافيين، خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج 1444 – 2023 في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) الذي عقد اليوم بمكة المكرمة، بأن أمن الحج خط أحمر ولن نرضى بالوصول إليه، مؤكداً أن قطاعات رئاسة أمن الدولة بالمرصاد لكل من يحاول تسييس الحج.



وقال : ” فيما لو حصل تسييس أثناء مهمه الحج ،أولاً نحن نتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد، مواطن مقيم، وافدين الخارج هؤلاء ضيوف الرحمن، ونحن نحملهم على كفوف الراحة، ولكن متى ما تيقن أو توفرت معلومات لمن يريد الإخلال بالحج .. ثق تماماً أن القطاعات في رئاسة أمن الدولة له بالمرصاد فأمن الحج خط أحمر لن نرضى الوصول إليه بل قبل الوصول لذلك “.







فيديو | رسالة أمن الدولة لكل من يسيس أو يخل بالحج:



أمن الحج خط أحمر..

لن نرضى بالوصول إليه, بل قبل الوصول إليه #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/eT94IImhpo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023