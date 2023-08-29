انتشار فيديو حادث “الفاشينستا” المروع في الكويت

أظهر فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع حادث “الفاشينستا” في الكويت والذي تسبب في وفاة شخصين و إصابة 2.

المقطع المتداول الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر حادثا مروريا مروع وقع بسيارة بنتلي، تقودها الشابة فاطمة المؤمن، ما أثار غضب الشارع الكويتي.



وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت يوم الأحد، حبس الفاشنيستا فاطمة المؤمن المتسببة بالحادث المروع فجر الخميس، لمدة 10 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة. كما ذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها.





وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه عدد 10 تهم بحقها هي كالتالي: (القتل الخطأ – الإصابة بالخطأ – قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة – تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء – قيادة مركبة برعونة – قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول – قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة – التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير – إلحاق ضرر بالممتلكات العامة)وفقا لـ”العربية نت”.



كما ذكرت أنه تم الإفراج عن مرافق قائد المركبة بعد حبسه (4 أيام) على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.



وأشارت الوزارة إلى تشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار إليها وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري وقد باشرت أعمالها من يوم السبت الموافق 2023/8/26.





فيما أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحادث المروري المأساوي وقع فجر يوم الخميس الموافق 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحاً على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهم وقد تم نقلهم للمستشفى ولا يزالوا يتلقون العلاج.

