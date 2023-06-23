فيديو توعوي . . موجه لحجاج وزوار الحرم للحفاظ على بيئة مكة المكرمة ومشاعرها

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حملة توعوية خلال موسم الحج تحت شعار “إنها طاهرة”، بهدف رفع مستوى التميز البيئي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتوعية الحجاج بأهمية الاهتمام بالبيئة، وتعزيز الأنشطة البيئية، ودعم التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وأوضحت أن الحملة بحسب “وكالة الأنباء السعودية“، تشرف عليها مبادرة التوعية البيئية؛ بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، لتعزيز القيم البيئيّة التي تُسهم في المحافظة على قدسيّة فريضة الحج وتعزيز السلوكيات ذات الأثر الإيجابي على البيئة، مشيرة إلى أن الحملة تتضمن مخرجات إعلامية متنوعة؛ تستهدف حجاج بيت الله الحرام من خلال النشر في المنصات الإعلامية، وتوزيع الكتيبات الإرشادية، وتقديم النصائح البيئيّة للحجاج بست لغات تشمل (عربي – إنجليزي- أوردو-فرنسي – إندونيسي – ميلاوي)، بجانب هدايا بيئيّة يوزعها عدد من المتطوعين على الحجيج، إضافة إلى فيديوهات توعوية واشعارات للتطبيقات الذكية، وإعلانات توعوية ورسائل صوتية ونصية، ومحاضرات، وفعاليات ميدانية.



يشار إلى أن اختيار شعار إنها طاهرة؛ يأتي تحفيزًا للسلوك البيئي الصحيح في الأراضي المقدسة، وتقديم الإرشادات الميسرة لأداء شعيرة الحج براحة واطمئنان، مع مراعاة قدسية المكان والزمان، والمحافظة على البيئة وحمايتها تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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