فيديو.. بمشاركة السعودية “أرتميس” ناسا ينطلق نحو القمر

أعلنت وكالة وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إطلاق الصاروخ “أرتميس”، باتجاه القمر من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا.

“أرتميس” الذي تشارك المملكة العربية السعودية في مهمته هو النسخة الأقوى لناسا ويصل ارتفاعه إلى 100 متر.

وأعلنت السعودية، حسب وكالة الأنباء الرسمية “واس” في يوليو الماضي توقيع اتفاقية “أرتميس” مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” للانضمام للتحالف الدولي بمجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.

وشهدت لحظة انطلاق الصاروخ نحو السماء مزيجا مذهلا من الصوت والضوء.

مهمة “أرتميس”

• مواصلة استكشاف القمر وإعادة هبوط الإنسان مجدداً على سطحه بعد انقطاع دام أكثر من 50 عاماً.

• وضع البشرية على مسار مستدامٍ في استكشاف القمر.

• إجراء البحوث والتجارب والبحث عن المياه والموارد المهمة.

• بناء أول مستوطنة بشرية هناك، والتحضير لإرسال رواد فضاء ولأول مرة إلى أماكن أبعد في النظام الشمسي بما فيها كوكب المريخ.

مراحل العمل

حسب موقع وكالة ناسا الفضائية (https://www.nasa.gov/specials/artemis) يُنفّذ برنامج “أرتميس” عبر ثلاث مراحل، أولها (رحلة أرتميس 1) التي انطلقت اليوم للدوران في محيط القمر، وهي: رحلة تجريبية غير مأهولة مهمتها اختبار نظام الإطلاق والكبسولة الفضائية وإجراء بعض التجارب.

وستتمثل المرحلة الثانية (رحلة أرتميس 2) في إرسال مهمة فضائية مأهولة برواد فضاء للاستكشاف، وستدور حول القمر على ارتفاع 8900 كلم من سطحه، ولا تتضمن أي عمليات هبوط، ويتوقع إطلاقها في عام 2024.

أما المرحلة الثالثة (رحلة أرتميس 3) فستكون مهمة مأهولة سيتم خلالها الهبوط بالفعل على سطح القمر، ومن المتوقع أن تكون في عام 2025.

مشاركة السعودية

تهدف المملكة العربية السعودية من خلال انضمامها إلى برنامج “أرتميس” إلى تعزيز حضورها الدولي والمساهمة الفاعلة في المشاريع الدولية المشتركة، وترسيخ مكانتها الدولية في ريادة “الفضاء الجديد”.

وتساهم المملكة في أنشطة الفضاء الناشئة من خلال المهمات العلمية والاستكشافية وتعزيز اقتصاد الفضاء، وتطوير القدرات البحثية ورأس المال البشري.

“أرتميس” في سطور

• مهمة ستستمر لمدة 26 يوماً تقريباً لإجراء بعض الاختبارات والتجارب.

• الرحلة تستغرق ساعتين بعد الانطلاق

• تؤدي إلى وجود أكثر استدامة على القمر.

• “أرتميس” تعني الإلهة التوأم الشقيقة للإله أبولو، في الأساطير الإغريقية.

وتخطط ناسا لإطلاق سلسلة من المهام الأكثر تعقيدا على مدار السنوات العشر المقبلة.