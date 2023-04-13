فيديو، السعودية تضبط 498 ألف ملصق لتزوير علامات تجارية والتواريخ

تمكَّنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة السعودية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء والحملات الأمنية المشتركة من ضبط أكثر من 498 ألف ملصق وآلة لتقليد العلامات تجارية، والطباعة والتغليف وإعادة التعبئة وتزوير التواريخ في إحدى الاستراحات خارج مدينة الرياض،تستخدمها عمالة مخالفة لتجميع دجاج مجمَّد مجهول المصدر وتذويبه وتوزيعه في صحون وتسويقه على أنه دجاج طازج.

استلام البلاغ: 11:45 م

مباشرة البلاغ : 1:37 ص



عمالة مخالفة حاولوا التخفي في "استراحة" خارج الرياض بعيداً عن الأعين لارتكاب الغش التجاري . .



فرقنا الرقابية لهم بالمرصاد.. ضبطنا ما لديهم من ملصقات مزورة وآلات.. وأغلقنا الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/kjASadCFUZ — وزارة التجارة (@MCgovSA) April 12, 2023



وتلقت الوزارة بلاغًا عبر حسابها بمنصة ” تويتر”، وتمت مباشرة البلاغ خلال ساعتين، والوقوف على الموقع، حيث عثرت الفرق الرقابية بداخله على كراتين دجاج مجمَّد فارغة وآلات تستخدم لإعادة التعبئة وتزوير تواريخ الإنتاج وملصقات لعلامات تجارية مقلدة، وتم إغلاق الموقع المخالف واستكمال الإجراءات النظامية.

وتؤكد “التجارة ” مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم،بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينصُّ النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة، حاثَّةً عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت والمواقع المخالفة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.