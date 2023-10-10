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فيديو.. الأمن السعودي يسترد أموالاً إثر تعرض مركبة لسطو مسلح

تم متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها، حيث ترجلا منها واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته مما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف

فريق التحرير by فريق التحرير
الأمن

صرح المتحدث الرسمي للأمن العام بأن دوريات الأمن بمنطقة الرياض باشرت بلاغا عن تعرض مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل لسطو من مواطنين مسلحين وسرقة مبلغ مليون ريال منها.

وعلى الفور تم متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها، حيث ترجلا منها واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته مما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف وتبادل إطلاق النار معهما، ما نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه.

وتم ضبط المبلغ المالي الذي استوليا عليه بحوزتهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة.

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فريق التحرير

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