فيديو : اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

عرضت “وكالة الأنباء السعودية” مساء اليوم، فيديو خاص ، يظهر اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية الثامن من ذي الحجة، استعداداً للوقوف على صعيد عرفات يوم غداً التاسع من ذي الحجة .



وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت عن نجاح تفويج الحجاج إلى مشعر منى، حيث أكد الدكتور عائض الغوينم وكيل وزارة الحج لشؤون الحج؛ خلال المؤتمر الصحفي الأول لآخر مستجدات الأجهزة الحكومية بموسم الحج، أنه تم تفويج الحجاج إلى مشعر منى، بوصول 65% من الحجاج، وأن المتبقي منهم الـ 35% سيتم توجيههم حسب رغبتهم إلى عرفات .



كما أعلن العقيد طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، عن تمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج من المشاعر المقدسة بسلاسة ويسر، حيث تم اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية، والمبيت بها، تمهيداً لتصعيد منها للوقوف بعرفات، منوهاً إلى استمرار أعمال الجهات الأمنية والحكومية كافة، بكامل استعدادتها في تنفيذ مهامها وفق الخطط والتنظيمات المعتمدة.







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