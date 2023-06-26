مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسالفيديوشخصياتمجتمعمواصلاتنقل

فيديو : اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

مويضي المطيري by مويضي المطيري
السعودية تعلن اكتمال وصول حجاج بيت الله إلى مشعر منى بنجاح

عرضت “وكالة الأنباء السعودية” مساء اليوم، فيديو خاص ، يظهر اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية الثامن من ذي الحجة، استعداداً للوقوف على صعيد عرفات يوم غداً التاسع من ذي الحجة .

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت عن نجاح تفويج الحجاج إلى مشعر منى، حيث أكد الدكتور عائض الغوينم وكيل وزارة الحج لشؤون الحج؛ خلال المؤتمر الصحفي الأول لآخر مستجدات الأجهزة الحكومية بموسم الحج، أنه تم تفويج الحجاج إلى مشعر منى، بوصول 65% من الحجاج، وأن المتبقي منهم الـ 35% سيتم توجيههم حسب رغبتهم إلى عرفات .

كما أعلن العقيد طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، عن تمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج من المشاعر المقدسة بسلاسة ويسر، حيث تم اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية، والمبيت بها، تمهيداً لتصعيد منها للوقوف بعرفات، منوهاً إلى استمرار أعمال الجهات الأمنية والحكومية كافة، بكامل استعدادتها في تنفيذ مهامها وفق الخطط والتنظيمات المعتمدة.


  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا