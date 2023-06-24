مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسسوق العملسياسة واقتصادشخصياتمجتمع

فيديو . . احتفاء المملكة باليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية

دور وزارة الخارجية في تمكين المرأة ونجاح الدبلوماسية السعودية

مويضي المطيري by مويضي المطيري
الدبلوماسية تعد من أولى الجهات التي استفادت من قدرات المرأة السعودية

احتفت وزارة الخارجية السعودية، باليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية، والذي يوافق يوم 24 من يونيو في كل عام، من خلال استعراض أهم ملامح عمل المرأة الدبلوماسي، وعرض تجربة العاملات السعوديات في السلك الدبلوماسي.

و أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، إن الدبلوماسية تعد من أولى الجهات التي استفادت من قدرات المرأة السعودية، وأعطتها الفرصة لتمثيل المملكة في المحافل المختلفة، وإعطاء صورة مشرفة عن المرأة السعودية المتعلمة والمخلصة في عملها.

وقالت من خلال حسابها الرسمي في “تويتر” : بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، أود اهنئ زميلاتي الدبلوماسيات وأتمنى ان جهودنا تعكس دعم وطننا الغالي للمرأة في كل المجالات، وفخورة كوني ضمن فريق يضم دبلوماسيات يمثلوا الوطن في المحافل الدولية ويرسموا نموذج مشرف لسيداته.


فيما أشادت سفيرة ورئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة، هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، بدور وزارة الخارجية في تمكين المرأة ونجاح الدبلوماسية السعودية، وهو ما يعكس دور القيادة الحكيمة ورؤية المملكة 2030.

من جانب أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، أن المرأة تمتلك قدرات دبلوماسية متميزة بطبيعتها، يُصقلها التدريب والتعلم، الأمر الذي يعزز مساهمتها البنّاءة في العمل الدبلوماسي.


  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا