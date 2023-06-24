فيديو . . احتفاء المملكة باليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية

احتفت وزارة الخارجية السعودية، باليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية، والذي يوافق يوم 24 من يونيو في كل عام، من خلال استعراض أهم ملامح عمل المرأة الدبلوماسي، وعرض تجربة العاملات السعوديات في السلك الدبلوماسي.



و أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، إن الدبلوماسية تعد من أولى الجهات التي استفادت من قدرات المرأة السعودية، وأعطتها الفرصة لتمثيل المملكة في المحافل المختلفة، وإعطاء صورة مشرفة عن المرأة السعودية المتعلمة والمخلصة في عملها.



وقالت من خلال حسابها الرسمي في “تويتر” : بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، أود اهنئ زميلاتي الدبلوماسيات وأتمنى ان جهودنا تعكس دعم وطننا الغالي للمرأة في كل المجالات، وفخورة كوني ضمن فريق يضم دبلوماسيات يمثلوا الوطن في المحافل الدولية ويرسموا نموذج مشرف لسيداته.



فيما أشادت سفيرة ورئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة، هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، بدور وزارة الخارجية في تمكين المرأة ونجاح الدبلوماسية السعودية، وهو ما يعكس دور القيادة الحكيمة ورؤية المملكة 2030.



من جانب أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، أن المرأة تمتلك قدرات دبلوماسية متميزة بطبيعتها، يُصقلها التدريب والتعلم، الأمر الذي يعزز مساهمتها البنّاءة في العمل الدبلوماسي.







نعتز بالدبلوماسيات السعوديات، وبالدور الجلي الذي يقمنَ به، في مد جسور التواصل مع العالم



فهُنّ صوت وطننا الغالي

وصورته المشرقة



#اليوم_العالمي_للمرأة_في_الدبلوماسية pic.twitter.com/dQH4phUmXO — وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) June 24, 2023