سامر باطر by سامر باطر

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شاهد بالفيديو فوز الاتحاد على العدالة بالخمسة

سامر باطر by سامر باطر

فاز اتحاد جدة على ضيفه العدالة 5 – صفر بملعبه في مدينة الملك عبد الله بجدة، عندما واجهه مساء أمس الجمعة، ليسجل انتصاره الثالث على العدالة، والأول في جدة في الجولة ال 16 من دوري روشن للمحترفين.

وهزم الاتحاد ضيفه العدالة 5 – صفر الجمعة ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري السعودي للمحترفين. وسجل الاتحاد هدفه الأول بطريقة رائعة عن طريق رومارينيو في الدقيقة 17، قبل أن يضيف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني في الدقيقة 37.

ونجح البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد، في الحفاظ على شباكه نظيفة في الدوري للمرة ال 10، ليعادل النصر المتصدر قائمة “المرمى النظيف”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...