سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

فيديو، 30 سنة من الاعتماد على الشمس للمشاوي في مطعم تايلندي

سامر باطر by سامر باطر

يلفت صاحب مطعم تايلندي اهتمام السياح ونجوم الشبكات الاجتماعية بعد أن اشتهر بالاعتماد على الشمس لتقديم المشاوي في مطعمه منذ 30 سنة بطريقة لا تخلو من الخطورة واحتمالات التعرض للحرق أو للعمى من أشعة الشمس المركزة بالمرايا.

ويتولى صاحب المطعم تعديل عشرات المرايا يدويا لتواكب اتجاه وحركة الشمس، فيما يغطي وجهه ورأسه بقبعة ولفاح، ويرتدي نظارة خاصة لحماية عينيه من أشعة الشمس المجمعة عبر المرايا.

بالطبع لم يتطور العمل كثيرا طوال 30 سنة، فصاحب المطعم يستمتع بشد الحبال لتتبع الشمس بدلا من شراء وحدة هيليوستات التي تقوم بمهمة تحريك المرايا بطريقة التتبع التلقائي لكامل مصفوفة المرايا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...