قام مذيع وصانع محتوى تشيكي اسمه كامل بارتوشيك Kamil Bartošek، اشتهر باسم كازما، باستئجار طائرة هليكوبتر ورمي مليون دولار من السماء لمتابعين بعد أن اتفق معهم بإرسال رسائل بريد الكتروني لم طلب الاشتراك بالمسابقة التي كان هدفها الأولي تقديم مليون دولار لشخص واحد لكن كازما قرر لاحقا رمي المليون دولار على جميع المشاركين في عدة مناطق من العاصمة التشيكية براغ، بعد أن أرسل لهم تفاصيل أماكن الحدث وفقًا لصحيفة لافانجارديا La Vanguardia الإسبانية. ويظهر مقطع فيديو على قناته على موقع يوتيوب وهو يقوم بإعداد الأموالا وهي معبأة في أكياس ثم يجري تكديسها في حاوية.

وأظهرت لقطات فيديو تجمع آلاف الأشخاص في حقل بالقرب من بلدة «ليسانادلابيم» في براغ وهم يحملون أكياساً بلاستيكية. وأعلن كامل بارتوشيك عن مغامرته التي تقول عنها الجموع المنتظرة في حقول براغ إنها لا تتكرر مرتين، بعد إعلانه عن مسابقة في فيديو على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي حيث قرر أن يكافئ كل من شارك فيها.

#Viral | Presentador checo lanza un millón de dólares desde un Helicóptero pic.twitter.com/xoLlPo4EVe — La Razón (@larazon_es) October 25, 2023

وفي المواقع المحدد تجمع الآلاف قبل أن ينقضوا لالتقاط الدولارات التي تناثرت وغطت الأرض لكن الحشود جمعتها بأقل من ساعة. يذكر أن دول عديدة تمنع رمي النقود من الطائرة خاصة عملاتها الوطني كون ذلك يعد إتلافا لها، لكن قد يكون للدولار معاملة خاصة والله أعلم.