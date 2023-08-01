فيديو، شاهد سبب إزالة شعار إكس، تويتر سابقا من على سطح الشركة بعد شكاوى

جرت أمس عملية إزالة شعار إكس المضيء العملاق من أعلى برج شاهق في سان فرانسيسكو حيث يقع المقر الرئيسي لشركة إكس ، تويتر سابقا المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

ويأتي ذلك بعد تسجيل إدارة المباني بالمدينة 24 شكوى تتعلق بالشعار الكبير الذي وضع يوم الجمعة فوق سطح مقر الشركة بوسط مدينة سان فرانسيسكو وأثار استياء الجيران الذين شكوا من الأضواء المزعجة بالنسبة لهم بحسب رويترز.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب منشور كتبه ماسك الذي استحوذ على الشركة في أكتوبر، مقابل 44 مليار دولار وأعلن فيه أن مقر الشركة التي تحول اسمها مؤخرا إلى (إكس) سيبقى في سان فرانسيسكو. لكن شعار إكس العملاق لم يبق كثيرا في مكانه. وقال متحدث باسم إدارة التفتيش على المباني في المدينة عبر رسالة بالبريد الإلكتروني أمس الاثنين “هذا الصباح، لاحظ مفتشو المبنى أن الشعار يجري تفكيكه”. وأضاف “سيجري تقدير رسوم على مالك العقار لقيامه بتركيب شعار مضيء غير مصرح به” . وكان سكان محليون سجلوا في مطلع الأسبوع مقطع فيديو يصور الشعار العملاق المضيء والمتوهج، وانتقد بعضهم الأضواء المزعجة الصادرة منه.