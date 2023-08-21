فيديو، سلوان موميكا الذي احرق نسخة من المصحف يتعرض للضرب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمدعو “سلوان موميكا” الذي اثار ضجة عندما قام بأحراق نسخة من المصحف الشريف، ويظهر الفيديو شاب يقوم بتوجيه عدة لكمات على وجهه، وموميكا يحاول تفاديها.

وكان موميكا المقيم في السويد قد احرق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم.

كما قام بمظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، في يوليو الماضي حيث قال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك.

ويذكر أن سلوان انضم بعد اجتياح تنظيم داعش لمدن عراقية عام 2014، إلى فصيل مسلح “مسيحي التشكيل” يعرف باسم بابليون، قبل أن ينشق عنه، ويشكل “كتائب روح الله عيسى بن مريم”، المنضوية تحت أحد فصائل الحشد الشعبي.