فولكس واجن تعرض أحدث طرازاتها وتقنياتها المبتكرة في معرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023

أعلنت فولكس واجن الشرق الأوسط عن مشاركتها في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 في قطر، والذي يقام في الفترة الممتدة من 5 إلى 14 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وخلال هذا الحدث العالمي، ستكشف فولكس واجن النقاب عن أحدث مجموعة من طرازاتها المتطورة وتقنياتها الرائدة لتلبية تطلعات محبي العلامة التجارية في المنطقة.

تُعد فولكس واجن واحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة في عالم صناعة السيارات، بفضل سجلها الحافل بالسيارات المميزة والتقنيات المبتكرة. ويمثل هذا المعرض فرصةً مهمة للعلامة التجارية لعرض أحدث طرازاتها المرتقبة والتي ستتوفر قريباً في أسواق المنطقة. صُممت سيارات فولكس واجن الجديدة لتعكس التزام العلامة التجارية الثابت بتعزيز تجربة القيادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

في هذه المناسبة، أعرب ماتياس تزيغلر، المدير التنفيذي لشركة فولكس واجن الشرق الأوسط، عن سعادته بالمشاركة في المعرض، وقال: “نتطلع للمشاركة في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 في قطر والذي يمثل فرصةً مميزة بالنسبة لنا للتواصل مع عملائنا المحليين وعرض طرازاتنا الجديدة التي سنقوم بطرحها قريبًا في الشرق الأوسط. وأضاف قائلاً: “نحن سعداء للغاية للكشف عن طرازاتنا الاستثنائية من خلال هذه الفعالية العالمية التي تُقام في المنطقة”

تجدر الإشارة إلى أن سوق الشرق الأوسط هي إحدى الأسواق الرئيسية لفولكس واجن، حيث تسعى الشركة جاهدةً لتعزيز تواجدها في هذه السوق. ويمثل المعرض منصةً مهمة للعلامة التجارية لعرض منتجاتها المبتكرة وتقنياتها المتطورة لجمهور أوسع من خلال هذه الفعالية العالمية.

يُعد معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر واحدًا من أبرز الفعاليات في عالم السيارات التي تُقام في المنطقة؛ إذ يُعد منصةً حيويةً تعرض من خلالها الشركات أحدث إنجازاتها في هذا المجال. يتمحور هذا الحدث العالمي حول اكتشاف وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع صناعة السيارات. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض مجموعةً كبيرة من الزوار سواء من الشرق الأوسط، أومن من مختلف أنحاء العالم.

وبمشاركة فولكس واجن الشرق الأوسط في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 في قطر، تُؤكد العلامة التجارية على التزامها الدائم بالتميز والابتكار، وتوجهها المستمر نحو تلبية تطلعات العملاء. ومع اقتراب موعد المعرض، تتطلع الشركة إلى عرض أحدث سياراتها وتوسيع مجموعة طرازاتها المتوفرة في منطقة الشرق الأوسط.