فادي طنّوس by فادي طنّوس

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بمليون ريال.. فوق الخيال تتيح لك العشاء مع ميسي ورونالدو وحضور تتويج كأس موسم الرياض

فادي طنّوس by فادي طنّوس
فوق الخيال

أطلق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مزاداً عالمياً يبدأ بمليون ريال سعودي على تذكرة وحيدة باسم “فوق الخيال” لحضور مباراة كأس موسم الرياض بكرة القدم التي تجمع بين نجوم فريقي الهلال والنصر من جهة وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي من جهة أخرى.

وتتيح البطاقة لصاحب الحظ والقدرة الشرائية مزايا فريدة من نوعها، وسيخصص ريعها لصالح منصة إحسان.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن المزاد لن يبدأ بأقل من مليون ريال على التذكرة.

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وتقام المباراة في 19 كانون الثاني/يناير الجاري، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

مزايا فوق الخيال

وتمنح تذكرة “فوق الخيال” فرصة فريدة لحاملها حضور وتناول وجبة الغداء أو العشاء مع الفريقين الذين يضمان أساطير ونجوم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثاً للنصر، والأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم في قطر والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي وغيرهم الكثير. بالإضافة إلى مميزات مثل حضور حفل التتويج ودخول غرفة ملابس طرفي اللقاء.

وقال آل الشيخ في التغريدة: “لأول مرة، طرح مزاد على التذكرة الوحيدة “فوق الخيال” بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جدا. سيكون لها مميزات منها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس. مشيراً إلى أن المزاد ينتهي يوم 17 الجاري، كما كشف أن التذاكر بيعت بالكامل.

وتعد هذه المباراة هي الأولى التي تجمع بين الأسطورتين رونالدو وميسي بعد 772 يوماً على آخر لقاء.

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