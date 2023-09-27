ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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فيديو.. “فوضى ونهب متاجر” لم يسلم منها متجر أبل بفيلادلفيا

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
فيلادلفيا

أوقفت الشرطة الأميركية عدداً من الأشخاص بعد اقتحام مجموعات من المراهقين الملثمين متاجر في وسط فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، ليل الثلاثاء، وقيامهم بتعبئة أكياس بلاستيكية بمنتجات قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال جون ستانفورد القائم بأعمال مفوض الشرطة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إن ضباط الشرطة ألقوا القبض على ما بين 15 و20 شخصا، كثير منهم من  الأحداث، كما تم العثور على سلاحين ناريين.

وأضاف ستانفورد: “لن يتم التسامح مع هذا الأمر. لقد قمنا باعتقالات وسنواصل القيام بالاعتقالات حتى يتم اعتقال جميع الأفراد المسؤولين عما رأيناه الليلة”.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعات كبيرة من الأشخاص ينهبون متاجر في وسط مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية.

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