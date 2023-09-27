فيديو.. “فوضى ونهب متاجر” لم يسلم منها متجر أبل بفيلادلفيا

أوقفت الشرطة الأميركية عدداً من الأشخاص بعد اقتحام مجموعات من المراهقين الملثمين متاجر في وسط فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، ليل الثلاثاء، وقيامهم بتعبئة أكياس بلاستيكية بمنتجات قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال جون ستانفورد القائم بأعمال مفوض الشرطة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إن ضباط الشرطة ألقوا القبض على ما بين 15 و20 شخصا، كثير منهم من الأحداث، كما تم العثور على سلاحين ناريين.

?#BREAKING: Large Crowds of people have started Riot and Loot multiple stores as Citywide Rapid Response has been Activated



?#Philadelphia | #PA



Philadelphia Police have activated a citywide rapid response following large crowds of people gathering and rioting, and engaging… pic.twitter.com/ronKIax9rO — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 27, 2023

وأضاف ستانفورد: “لن يتم التسامح مع هذا الأمر. لقد قمنا باعتقالات وسنواصل القيام بالاعتقالات حتى يتم اعتقال جميع الأفراد المسؤولين عما رأيناه الليلة”.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعات كبيرة من الأشخاص ينهبون متاجر في وسط مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية.

More footage of Philly looters being arrested pic.twitter.com/2sx7FsDP6E — Dixie (@OSiiNT) September 27, 2023