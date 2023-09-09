سامر باطر by سامر باطر

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فوز المنتخب المصري على إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا بغياب محمد صلاح

سامر باطر by سامر باطر

لختتم المنتخب المصري تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالفوز على المنتخب الإثيوبي 1 /صفر، الجمعة، في منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة في التصفيات بغياب محمد صلاح نجم ليفربول.

وسجل مصطفى فتحي هدف المباراة الوحيد للمنتخب المصري في الدقيقة 37. ورفع المنتخب المصري، الذي ضمن تأهله للنهائيات، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، فيما بقي رصيد منتخب إثيوبيا عند أربع نقاط في المركز الثالث قبل الأخير.

ويحتل المنتخب الغيني، الذي تأهل كذلك للبطولة التي ستنطلق في يناير المقبل، المركز الثاني في المجموعة برصيد تسع نقاط، وسيلعب غدا مع نظيره منتخب مالاوي صاحب المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...